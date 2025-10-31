偷懶未用防水布？台中霧峰驚爆餿水外溢 市府駁：早就有鋪設

民進黨台中市議員江肇國質疑，霧峰堆置廚餘掩埋場竟出現廚餘水外溢狀況，不但廚餘水在流，連底渣水也跟著外洩，滲入烏溪，質疑是市府偷懶未使用防水布的後果。對此，環保局長陳宏益說明，依中央指引，掩埋場廚餘貯坑要鋪設不透水布，所以早就有鋪設，霧峰掩埋場已封場，並依中央指引再加厚覆土。

江肇國在臉書PO文表示，霧峰堆置廚餘掩埋場黑色部分是廚餘覆土，照片裡一袋袋白色太空包，竟然是文山焚化爐的底渣，現場不只廚餘水在流，連底渣水也跟著外洩。更誇張的是，掩埋場旁邊就是烏溪，照片左上角還能清楚看到出水口阿罩霧圳。這些餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，這也是市府偷懶未使用防水布的後果。

環保局澄清，對於議員指稱空拍照有廚餘水蹤跡，是因日前降雨，該掩埋場部分低窪處有積水情形，環保局昨已按照中央指引再加強覆土，將持續派員確認環境維護及改善情形。

陳宏益強調，市府已依環境部派員現場指導加強覆土，第一要務是覆土，霧峰掩埋場已全面不再收受廚餘傾倒，加強消毒及覆土工作，並指派水保科長全天候環境監測，如發現異常將立即改善，即時確保環境品質。