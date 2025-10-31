支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）表示，市府推出3大方案，包含免收廚餘處理費、補助清運司機、補助豬肉攤商，協助產業共同抗疫。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）表示，市府推出3大方案，包含免收廚餘處理費、補助清運司機、補助豬肉攤商，協助產業共同抗疫。記者陳敬丰／攝影

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘餵豬，相關產業與廚餘清運皆面臨挑戰。台中市長盧秀燕今天宣布，中市府推出3大支持方案，包含免收廚餘處理費、協助清運廚餘的駕駛或助手每天補助1500元，以及豬肉攤商每攤加碼補助1.5萬元。

非洲豬瘟前進應變所今天上午開記者會，盧秀燕表示，目前市府在中央指揮下共同行動，迅速解決問題，昨天行政院長卓榮泰來台中視察，肯定廚餘處置明顯改善，就是中央地方共同努力成果；她感謝市民這段期間戮力配合，市府要推出3大方案支持第一線的防疫戰士。

盧秀燕說，第一，免收廚餘處理費，平常的廚餘清運不論是焚化還是掩埋，都要收取廢棄物處理費用，但這段時間禁止廚餘餵豬，廚餘量大增，為了鼓勵廚餘業者妥善收運廚餘，現在起只要載運到環保單位指定地點，包含掩埋場與焚化廠，通通免收處理費。

盧秀燕指出，第二點是廚餘清運補助，現在清運業者須要額外載運到掩埋場或焚化爐，負責載運的駕駛和助手都是防疫夥伴，市府會依照噸數、過磅紀錄、司機助手載運的簽名等紀錄，每天補助1500元。

盧秀燕表示，第三點是豬肉攤商加碼補助，中央昨天已宣布傳統肉商每攤補助3萬元，台中市同步加碼，對公私市場內共404攤新鮮豬肉攤商，每攤補助1萬5000元，加總4萬5000元是全國最高。她強調，市府會簡化行政作業，主動聯繫管委會或攤商，讓補助以最快速度送達補助對象手上。

