影／台中市議會民進黨團赴監院遞狀 要求調查台中市府非洲豬瘟責任
台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，病毒被懷疑是境外傳入，究竟非洲豬瘟溯源誰是真兇？農業部指出，基因定序結果預計今天出爐。台中市議會民進黨團今天北上赴監察院遞交陳情書，要求調查台中市府在此次爆發非洲豬瘟沒有作為輕忽的責任。
民進黨籍台中市議員王立任表示，此次非洲豬瘟這樣的一個行政疏失、行政怠惰，讓人沒有辦法忍受，整個環保局也是一樣，從整個廚餘的蒸煮紀錄沒有上傳，也沒有掌握，理論上，每個月都要稽查，到現在從今年5月到10月只有稽查三次，整個非洲豬瘟的爆發跟台中市政府的沒有作為和輕忽完全有關。
王立任說，今天民進黨黨團幾個議員一起來遞送陳情書，希望監察委員能夠好好的來查清楚，到底台中市政府包括市長，包括農業局局長張敬昌，包括環保局長陳宏益，在這一段時間該負起什麼樣的責任，應該給全民一個交代，也要呼籲盧市長應該要跟全民道歉，兩位局長應該下台負責。
