豬肉攤補貼造冊從寬認定 侯友宜籲中央：統一全國補助標準

非洲豬瘟疫情持續，豬肉攤商與市場業者首當其衝，新北市議會今天總質詢，綠營議員呼籲「豬肉王子」能夠多照顧豬肉攤商，除了中央補貼應該加碼。新北市長侯友宜表示，中央委託造冊部分，市府將「從寬認定」受影響對象，讓補貼與減免措施更具彈性，減輕攤商經濟壓力，他也呼籲中央統一全國補助標準。

侯也對議員說，希望中央能夠給地方清楚答案，不要反映好幾天才回應，打擊非洲豬瘟一刻都不能等待，就像當天一早5點接到中央指令，下午1點開會反映事項，很久才處理，但「處理好就好」。

今天由新北市議會民進黨團議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄聯合質詢。

目前中央將補貼每攤三萬元補助，新北市議員顏蔚慈說，實務上各地市場型態不同，新北除公有市場外，還有許多民營與未立案的肉攤同樣受影響，市府應該將「有登記、無登記」攤販也能一併納入補助。

侯友宜指出，這也是他的想法，希望中央從寬認定，新北也會從寬造冊，不讓任何受害業者被漏掉，對於業者反映3萬元補助金額不足，樂見中央加碼，「中央如果願意多給，我們一定全力配合。」他強調，新北會依照全國一致性原則執行，但同時盼中央能從寬放審、提高補貼額度，以照顧更多受影響的庶民經濟，市府目前也有提供減少攤位使用費。

經發局長盛筱蓉補充，目前公有市場在禁宰期間停業，將依實際天數減免攤位使用費；民營市場部分，市府會配合中央補貼原則研議具體措施，經濟部會在11月3日召開會議確定細節。

至於台中養豬場爆發非洲豬瘟，有染疫案場肉品流入新北市688公斤，其中有140公斤退貨，另80公斤封存，衛生局長陳潤秋也說，已經在昨天銷毀。