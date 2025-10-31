快訊

豬肉攤補貼造冊從寬認定 侯友宜籲中央：統一全國補助標準

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄今天聯合質詢。記者葉德正／攝影
新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄今天聯合質詢。記者葉德正／攝影

非洲豬瘟疫情持續，豬肉攤商與市場業者首當其衝，新北市議會今天總質詢，綠營議員呼籲「豬肉王子」能夠多照顧豬肉攤商，除了中央補貼應該加碼。新北市長侯友宜表示，中央委託造冊部分，市府將「從寬認定」受影響對象，讓補貼與減免措施更具彈性，減輕攤商經濟壓力，他也呼籲中央統一全國補助標準。

侯也對議員說，希望中央能夠給地方清楚答案，不要反映好幾天才回應，打擊非洲豬瘟一刻都不能等待，就像當天一早5點接到中央指令，下午1點開會反映事項，很久才處理，但「處理好就好」。

今天由新北市議會民進黨團議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥、蘇錦雄聯合質詢。

目前中央將補貼每攤三萬元補助，新北市議員顏蔚慈說，實務上各地市場型態不同，新北除公有市場外，還有許多民營與未立案的肉攤同樣受影響，市府應該將「有登記、無登記」攤販也能一併納入補助。

侯友宜指出，這也是他的想法，希望中央從寬認定，新北也會從寬造冊，不讓任何受害業者被漏掉，對於業者反映3萬元補助金額不足，樂見中央加碼，「中央如果願意多給，我們一定全力配合。」他強調，新北會依照全國一致性原則執行，但同時盼中央能從寬放審、提高補貼額度，以照顧更多受影響的庶民經濟，市府目前也有提供減少攤位使用費。

經發局長盛筱蓉補充，目前公有市場在禁宰期間停業，將依實際天數減免攤位使用費；民營市場部分，市府會配合中央補貼原則研議具體措施，經濟部會在11月3日召開會議確定細節。

至於台中養豬場爆發非洲豬瘟，有染疫案場肉品流入新北市688公斤，其中有140公斤退貨，另80公斤封存，衛生局長陳潤秋也說，已經在昨天銷毀。

非洲豬瘟 廚餘

相關新聞

台中養豬場特約醫師抱屈「被開刀」等收罰單 中市府：還在調查

台中市梧棲一間養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，案場特約獸醫師紀姓獸醫師雖從頭到尾未到現場，卻遭約談且可能因違反獸醫師法遭開罰...

抓包！泰山養豬場偷蒸煮廚餘 新北開罰8萬元、封鎖廚餘桶禁啟用

新北市府農業局30日主動前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治...

支持第一線非洲豬瘟防疫戰士 盧秀燕今宣布端出3大支持方案

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，目前全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘餵豬，相關產業與廚餘清運皆面臨挑戰。台中市長盧秀燕今天宣布，中...

影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

台中市梧棲一處養豬場爆發全台首例非洲豬瘟，場內被兩度檢出環境帶有非洲豬瘟病毒陽性，農業部請求國防部支援，昨晚已出動80名...

影／台北關與防檢署聯手前往桃機快遞專區 強化非洲豬瘟查緝

為強化邊境防堵非洲豬瘟疫情，台北關今日由一級主管率隊，與農業部防檢署桃園分署檢疫犬隊前往桃園機場快遞貨物專區，針對來自中...

台中市廚餘掩埋場遭爆以土石覆土 市府強調不可能使用不合格材料

台中市爆發全台首例非洲豬瘟疫情，全國禁止廚餘餵豬，廚餘量大增，台中先前多以掩埋處理，有議員爆料，昨天行政院長卓榮泰視察後...

