影／台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

台中市梧棲一處養豬場爆發全台首例非洲豬瘟，場內被兩度檢出環境帶有非洲豬瘟病毒陽性，農業部請求國防部支援，昨晚已出動80名國軍以及22名動保處人員，由於長年的汙泥、糞便已成為地板的一部分，清理難度較高，須等汙泥清理完，才能由化學兵進場。

非洲豬瘟前進應變所今天說明案例場清消狀況，指揮官、農業部次長杜文珍表示，由於案場第二輪環境樣品仍檢出非洲豬瘟病毒核酸，現場人員發現主因還是清潔狀況不理想，清潔沒做好，消毒也沒用，中央災害應變中心請求國防部協助清理。

杜文珍指出，昨晚9時半已有30名砲指部國軍到場，10時半整裝完畢進場清潔，今天清晨再加派50名國軍，以及中市動保處22人持續清理環境；所有人員進入前都經過行前說明，穿脫防護衣都經過標準程序，且進出人員全數列冊，不會再到其他養豬場內。

台中市副市長鄭照新說，現場雜物極多、清理困難，地板上因長年汙水沉積，可能也還有豬隻糞便，全部成為地板的一部分，刮除作業所須人力龐大，感謝國軍十軍團支援；目前80名國軍和22名動保處人員還在清潔中，35名化學兵待命，等清潔完畢進入消毒。