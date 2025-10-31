台中市議會民進黨團監院陳情 調查中市府有無防疫疏失

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台中市議會民進黨團赴監院陳情，調查中市府有無防疫疏失。圖／聯合報系資料照片
台中市議會民進黨團今天上午派出代表前往監察院遞交陳情書，盼監院釐清，在這次非洲豬瘟疫情中，地方政府是否防疫反應延宕，疫調反覆修改，有無違反行政程序或隱匿事實等情事，並釐清各級主管責任。

台中市議會民進黨團指出，該案養豬場自10月10日起即出現豬隻大量死亡，但台中市動保處直到10月14日才前往現場，卻因飼主拒絕採樣而未依法強制檢驗，延誤至10月20日才完成採樣，隔日才確診檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。

台中市議會民進黨團表示，根據「動物傳染病防治條例」第9條與第17條規定，防疫人員有權為防疫必要強制進入飼養場所採樣檢查，且獸醫師在發現疑似傳染病時應於24小時內通報，但台中市政府卻未依規定執行，在程序上市府有極大的瑕疵。

台中市議會民進黨團指出，根據環境部規定，全國廚餘養豬場須每日上傳蒸煮影像，地方環保局應每月至少稽查一次。然而，台中市梧棲案場自5月至9月間多次未上傳影像，環保局卻僅在5月15日與7月18日稽查，其餘月份皆未執行，顯示監督體系鬆散、跨局處防疫協調失靈。若環保局能早期查核、農業局能主動通報，疫情或有機會及早控制，避免成為台灣防疫防線的破口。

台中市議會民進黨團表示，台中市政府對外說法多次反覆。從最初稱「特約獸醫誤判病因」，到改口為「王姓獸醫」，再到「賴姓獸醫到場訪視」，甚至有媒體揭露王姓人員實為藥商而非獸醫，訊息錯亂、說法前後矛盾，令人質疑是否刻意混淆事實、規避責任。

台中市議會民進黨團指出，非洲豬瘟是國家級防疫重大挑戰，市府在防疫程序上屢次失誤、應變遲緩，此行遞交陳情書，期盼監察院深入調查市府行政疏失，釐清責任並依法懲處。

非洲豬瘟 廚餘

