台中「廚餘海」又出包？議員爆：連夜急調「土石」遭退貨 市府說話了

行政院長卓榮泰昨天視察台中文山掩埋場，了解「廚餘海」是否有覆土等處理進度。台中市議員江肇國深夜爆料，市府連夜調包商載土進文山場，但因充滿石頭土塊，根本不能用，質問環保局是否真能依中央標準覆土。對此，環保局說，文山掩埋場覆土謹慎使用，務必達到中央規定最好效果。

江肇國在臉書PO文表示，「文山掩埋場覆土作業再出包！」昨天卓揆視察文山掩埋場，市長盧秀燕現場承諾要「加強」覆土。晚上市府立刻動員建設局養工處，要求連夜調派各區隊的包商載土進文山場。不過，這些包商的土充滿石頭土塊，根本不能用。被質疑踢爆後，環保局也坦承土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們又被請回了。

江肇國要求台中市政府公開回答，到底是哪位市府高官下令，叫建設局養工處去提油救火？環保局的土是否真的足夠按照中央標準，即每50公分廚餘覆蓋30公分的土？萬一土不夠，沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤？

環保局表示，文山衛生掩埋場加強覆土，市府各單位齊心協力、一起合作。至於各種土方及土石的適用性，環保局都會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。