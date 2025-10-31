豬場紀錄待釐清 中市府對豬農第3次疫調

行政院長卓榮泰昨出席非洲豬瘟前進應變所記者會，台中市長盧秀燕到場。卓榮泰會中表示，案例場進出人員、車輛的交叉紀錄等仍待釐清，行政院已責成各部會成立中央疫調團，「要集全國之力，協助台中面對防疫挑戰」。中市府則昨針對豬農兒子第三次疫調。

由於該案例場經過兩次清消，仍檢出二處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季也表示，已決定請國防化學兵支援進場清消，務必在今天完成，否則病毒有可能外擴。

盧秀燕昨在記者會上未發言。台中市農業局表示，將持續與中央合作，盡速完成調查。

卓榮泰昨表示，根據專家會議建議，政院已成立中央疫調團，要求各縣市政府在台中需要時，動員人力與物資支援；目前仍須釐清案例場進出車輛與人員的交叉紀錄、化製及清消過程的確實性，以及關聯場間廚餘與飼料來源的比對。「希望市府回報的資料能迅速、正確、一致，讓調查具備科學依據，讓國人信任」。

中市農業局副局長蔡勇勝表示，豬隻死亡送化製的三聯單遭塗改，據掌握送樣的車子（化製車甲聯）有修改痕跡，因為台中沒有化製場，當時將死豬送雲林化製場，已向雲林調資料，這兩天會完成程序。

另外案例場陳姓豬農說詞反覆，蔡勇勝說，豬農只交代兒子有協助養豬，豬農兒子已做兩次疫調，沒有完整陳述，昨已進行第三次疫調。