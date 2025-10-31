聽新聞
0:00 / 0:00

整合全國廚餘去化 中央成立協調所

聯合報／ 記者余采瀅黃寅蔡維斌朱冠諭葉冠妤／連線報導
行政院長卓榮泰（前左三）昨天到台中市視察廚餘掩埋作業。記者黃寅／攝影
行政院長卓榮泰（前左三）昨天到台中市視察廚餘掩埋作業。記者黃寅／攝影

全國目前禁止廚餘養豬，廚餘去化成問題。行政院長卓榮泰昨表示，環境部已成立廚餘去化中央前進協調所，今起每天邀集各縣市開會，統籌各部會與地方政府，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能妥善去化處理。

疫情爆發後，大量養豬廚餘待去化，中市環保局在文山掩埋場設置廚餘堆肥場，經中央檢驗後認定單位容積不符，中市改為掩埋處理，又被外界質疑露天堆置廚餘，汙水恐外溢、下滲，更擔心吸引野鳥、遊蕩動物，成為疫情破口。

卓榮泰昨與台中市盧秀燕視察掩埋廚餘的台中文山垃圾掩埋場，卓榮泰說，在環境部要求後，中市已努力依法規改善，和一開始的髒亂不同；至於廚餘收集、清運、掩埋、焚化等去化過程，中央會提出方案與指引。台中市長盧秀燕說，對於中央指引，中市會配合步調與中央一致，未來台中市只剩三處掩埋場，其餘都會進焚化爐處理。

環境部表示，協調所設置將於環境管理署所在的台中市，主要協調事項包括協助台中市解決廚餘去化問題、短期內各縣市廚餘清運、妥善去化處理的管制及應協調事項、中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化的規畫與協調等。

雲林縣長張麗善昨向中央喊話，非洲豬瘟與廚餘防疫問題對產業衝擊極大，中央應正視廚餘養豬的風險，務必全面禁用廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟，讓市場早日恢復正常。桃園市副市長蘇俊賓昨表示，廚餘去化不能長期仰賴焚化爐，應規畫堆肥或生質能設施；未來若恢復廚餘養豬，高溫蒸煮規範應建立科技化把關流程。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，全國四三五家廚餘養豬場，目前已查核百分之八十八，未發現違規使用，首輪查核預計明天完成。

非洲豬瘟 廚餘 卓榮泰 盧秀燕 台中市

延伸閱讀

「值得欣慰」視察中市廚餘處理 卓榮泰：未來要用最好處理方式

生物公司捐千劑檢測試劑 可檢驗1萬頭豬、檢驗時間少一半

台中購物節海報QR code出包 議員批盧秀燕「朽木當浮木」

中央成立前進所 卓榮泰澄清：加大防治力道而非疫情擴大

相關新聞

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧...

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...

整合全國廚餘去化 中央成立協調所

全國目前禁止廚餘養豬，廚餘去化成問題。行政院長卓榮泰昨表示，環境部已成立廚餘去化中央前進協調所，今起每天邀集各縣市開會，...

堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律X光檢查

台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民...

養豬產業鏈補助 最快11月3日可申請

台中出現首宗非洲豬瘟案例，全台禁宰、禁運豬隻十五天衝擊產業，行政院會昨祭出十一億元「養豬產業鏈補助方案」，包括補助養豬農...

非洲豬瘟案場仍有病毒 中市府配合化學兵執行消毒

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，案場經二次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。中市府表示，將配合國防部化學兵進場，執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。