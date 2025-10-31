聽新聞
0:00 / 0:00

堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律X光檢查

聯合報／ 記者葉冠妤黃婉婷／台北報導
現行旅客入境，若從高風險國家抵台者，需走紅線通過手檢站，未來非洲豬瘟疫區、非疫區返國旅客在海關門口將不分流，行李一律需經X光查驗。記者黃仲明／攝影
現行旅客入境，若從高風險國家抵台者，需走紅線通過手檢站，未來非洲豬瘟疫區、非疫區返國旅客在海關門口將不分流，行李一律需經X光查驗。記者黃仲明／攝影

台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民眾去年申請多達三○○二次，一年有二九五天提出申報，地方政府稽查力道也不足，形同食安破口，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，讓查緝、食安防線成了笑話。

現行規定，只要是價值在一千美元以下、重量六公斤以內可申請食品輸入免查驗，林淑芬表示，光去年就有七十幾萬人免查驗，不少人以自用為名，違規拿去商業販售，衍生食安疑慮。

立委王育敏表示，旅客若從高風險國家返台能「口頭拒絕」手提包檢查後直接通關。她痛批，防疫防七年，結果「國門根本沒上鎖」，形同開放非洲豬瘟「光明正大」進出國門，如入無人之境。

對此，衛福部長石崇良表示，將於一個月內提出檢討。為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，行政院長卓榮泰昨也指示納管境外電商平台及私人集運商風險。財政部宣布，自十一月十五日起，快遞貨物進口簡易申報單，均應申報電商平台或境外私人集運商資訊。據了解，未來快遞貨物進口簡易申報單將新增申報欄目，若拒填將無法報關，而新措施原則上不溯及既往。

財政部表示，進口郵包、空運及海運快遞貨物將全面Ｘ光儀器查驗，若影像有異常就會以人工開箱檢查。一旦查獲旅客、郵包檢出檢疫物，最高處一百萬元罰鍰，快遞、貨物最重可關七年、併科三百萬元罰金。

農業部長陳駿季表示，未來旅客在最後入境的海關門口將不會分流，「疫區、非疫區返國旅客，都會做Ｘ光檢查、緝毒犬偵查」，若是在出關前最後一刻被查到，開罰廿萬元起跳，呼籲全民配合防疫。

非洲豬瘟 電商 網路購物 海關 食安

延伸閱讀

加強防疫！陳駿季：回國出海關前都要經X光檢查 手檢區也不能拒檢

邊境破口？ 立委爆有人1年申請逾3千次食品免查驗 批食藥署兩手一攤

11月15日起快遞貨物輸台 應申報電商、境外私人集運商資訊

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

相關新聞

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧...

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...

整合全國廚餘去化 中央成立協調所

全國目前禁止廚餘養豬，廚餘去化成問題。行政院長卓榮泰昨表示，環境部已成立廚餘去化中央前進協調所，今起每天邀集各縣市開會，...

堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律X光檢查

台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民...

養豬產業鏈補助 最快11月3日可申請

台中出現首宗非洲豬瘟案例，全台禁宰、禁運豬隻十五天衝擊產業，行政院會昨祭出十一億元「養豬產業鏈補助方案」，包括補助養豬農...

非洲豬瘟案場仍有病毒 中市府配合化學兵執行消毒

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，案場經二次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。中市府表示，將配合國防部化學兵進場，執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。