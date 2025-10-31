養豬產業鏈補助 最快11月3日可申請

台中出現首宗非洲豬瘟案例，全台禁宰、禁運豬隻十五天衝擊產業，行政院會昨祭出十一億元「養豬產業鏈補助方案」，包括補助養豬農民每頭豬隻八一○元的延遲上市飼料費、傳統肉攤暫停營業的收入損失補助每攤三萬元等，最快十一月三日開放申請。估產業鏈約六點二萬人至六點四萬人能申請。

對此，有豬農表示，補助僅是杯水車薪，全面禁止廚餘養豬，才是防堵非洲豬瘟的根本之計。也有豬農呼籲，農業部盡快提出補助申請細節並好好執行，才能協助養豬戶度過難關。

為防堵疫情擴大，行政院長卓榮泰昨指出，第二階段強化措施包含分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，「若台中市政府在疫調執行上有待加強，請中央疫調團隊協助後續疫調執行」。

養豬產業鏈補助方案分為兩面向，其中補助禁運禁宰期間，飼料差額補助為每頭豬隻三百元，油資補助以飼養規模為基準，最多每場一點八萬元，保育豬管制移動致密飼死亡的損失，每頭豬二五○○元。

針對一級生產鏈從業人員、業者，包括補貼每頭豬延遲上市飼料費八一○元，肉品市場租金收入損失最高廿萬元，傳統肉攤營業損失每攤三萬元，毛豬承銷人收入損失一點五萬元，屠宰場每頭豬二八○元的人事及勞務費用損失等，另也規畫貸款展延、利息補貼等金融支持措施。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，對於養豬戶來說，補助僅是杯水車薪，目前真正風險仍是廚餘，若不全面禁廚餘，未來仍恐再爆發疫情，屆時一切又得再重來一次，且消費者的信心修復更會難上加難。政府應一次到位禁用廚餘，同步擴大檢驗量能與市場溝通，才有助重建台灣豬形象，穩定市場。

養豬戶李乾充等人也說，非洲豬瘟一旦染病必死無疑，帶來的損失很可怕，政府應考慮推行全面禁用廚餘養豬，否則一旦釀災情，補助再多也沒用。

屏東縣養豬農民認為，原本吃廚餘的豬非常時期改成只能吃飼料，讓飼料的成本大增，卻僅補助一頭三百元，補助也不夠損失了。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福表示，希望相關方案能簡化申請流程，讓豬農等相關產業界能緩解目前資金壓力。