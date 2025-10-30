非洲豬瘟案場仍有病毒 中市府配合化學兵執行消毒

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，案場經二次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。中市府表示，將配合國防部化學兵進場，執行第3次高規格清消作業。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，第一次清消後檢出2處陽性，為種公豬區和飼料區；經第二次清消並出動火焰槍，29日再次採檢，報告顯示在牆面、飲水區域等2處檢出陽性。

對此，台中市政府農業局發布文字稿表示，指揮官多次表示病毒頑強，針對中央檢測結果，此次檢出的2處陽性點與第一次不同，顯示部分細節仍須加強。市府已立即配合農業部邀請國防部化學兵進場，執行第三次高規格清消作業，確保場區內外及相關車輛環境均徹底消毒。

依據世界動物衛生組織（WOAH）規定，若要恢復無疫區地位，可在最後一處感染場所消毒至少3個月後宣告無疫情。此一做法的前提是要在實施撲殺政策後引入測試豬隻，將未染疫的豬放入清洗過的養豬場，嚴密監控是否出現感染跡象，為期兩個月；須按照「陸生動物衛生法典」（Terrestrial Animal Health Code）規定來監測，檢測結果須為陰性。