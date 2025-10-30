快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

霧峰廚餘掩埋場汙染地下水？市府：有舖防水布、已覆土不使用

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
時代力量台中黨部執行長鄒明諺空拍霧峰掩埋場，擔心造成烏溪水源汙染。圖／鄒明諺提供
時代力量台中黨部執行長鄒明諺空拍霧峰掩埋場，擔心造成烏溪水源汙染。圖／鄒明諺提供

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，台中市政府一度在霧峰設有廚餘掩埋場。時代力量台中黨部執行長鄒明諺今天利用空拍機前往查看，質疑掩埋場太過靠近烏溪水源，若有野生動物侵入食用廚餘還可能造成疫情擴散。不過市府今已說明，掩埋場下已有既有防水布，並依照中央指引設置，現霧峰場已經覆土並關閉不再使用。

鄒明諺用「廚餘湖」形容位在霧峰萬豐里的這處掩埋場，表示已累計被傾倒300公噸廚餘，而霧峰垃圾掩埋場設立已有20多年，在地震及山崩地裂等因素下，底層防水布有破裂的可能，餿水有滲入土壤和地下水之虞，而且地面可見有汙水溢流。

他說，因為地點緊鄰烏溪流域，下游3公里處為阿罩霧圳取水口，長年灌溉霧峰萬豐、舊正、六股等地區，且南霧峰目前自來水使用率僅3成，多數民眾日常仍使用地下水，上游被大量傾倒廚餘，水源恐遭受污染。另若有野豬等野生動物出沒，食用廚餘後將非洲豬瘟傳入山區，非洲豬瘟將永久在台灣山區傳染。

不過，環保局長陳宏益今表示，汙水溢流的部分可以由土壤吸收，已加強覆土，目前該掩埋場沒有溢流水。中央已經到台中稽查8次掩埋場，不曾指出「沒有新鋪設防水布」是缺失，目前做法符合中央指引。

環保局也表示，目前設置廚餘掩埋區都在原掩埋場範圍內，依照一般廢棄物回收清除處理辦法，已有在整體掩埋場周邊設置防水布與收集管線等等，也每天覆土防止雨水滲入及氣味擴散，掩埋區下方也有鋪設防水布，防止汙染地下水及周邊環境。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺空拍霧峰掩埋場，擔心造成烏溪水源汙染。圖／鄒明諺提供
時代力量台中黨部執行長鄒明諺空拍霧峰掩埋場，擔心造成烏溪水源汙染。圖／鄒明諺提供

非洲豬瘟 廚餘 地下水 廢棄物

延伸閱讀

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

陳駿季：非洲豬瘟補助下周一可申請 環部明進駐台中協調縣市廚餘處理

廚餘掩埋場要不要鋪新防水布？中市議會火氣大 副市長、議員口角

「值得欣慰」視察中市廚餘處理 卓榮泰：未來要用最好處理方式

相關新聞

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧...

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...

霧峰廚餘掩埋場汙染地下水？市府：有舖防水布、已覆土不使用

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，台中市政府一度在霧峰設有廚餘掩埋場。時代力量台中黨部執行長鄒明諺今天利用空拍機前往查...

環境部成立中央前進協調所廚餘處理組 強化去化與防疫

為即時掌握各地廚餘處理施執行情形，環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明天起將每天邀...

追台中動保處養豬訪視紀錄 中檢：今最速件致函農業部確認

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案，為調查病毒來源、後續防疫作為，台中地檢署相繼傳喚豬農、獸醫及台中市動保處人員後，今再由檢察...

擔心野生動物傳染疫情 卓榮泰：研究掩埋場裝電子圍籬防野生動物

台中市政府執行廚餘掩埋，有民代質疑若有小鳥吃了廚餘是否會讓疫情擴散？行政院長卓榮泰今天到台中市視察廚餘掩埋作業時說，掩埋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。