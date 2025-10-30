霧峰廚餘掩埋場汙染地下水？市府：有舖防水布、已覆土不使用

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，台中市政府一度在霧峰設有廚餘掩埋場。時代力量台中黨部執行長鄒明諺今天利用空拍機前往查看，質疑掩埋場太過靠近烏溪水源，若有野生動物侵入食用廚餘還可能造成疫情擴散。不過市府今已說明，掩埋場下已有既有防水布，並依照中央指引設置，現霧峰場已經覆土並關閉不再使用。

鄒明諺用「廚餘湖」形容位在霧峰萬豐里的這處掩埋場，表示已累計被傾倒300公噸廚餘，而霧峰垃圾掩埋場設立已有20多年，在地震及山崩地裂等因素下，底層防水布有破裂的可能，餿水有滲入土壤和地下水之虞，而且地面可見有汙水溢流。

他說，因為地點緊鄰烏溪流域，下游3公里處為阿罩霧圳取水口，長年灌溉霧峰萬豐、舊正、六股等地區，且南霧峰目前自來水使用率僅3成，多數民眾日常仍使用地下水，上游被大量傾倒廚餘，水源恐遭受污染。另若有野豬等野生動物出沒，食用廚餘後將非洲豬瘟傳入山區，非洲豬瘟將永久在台灣山區傳染。

不過，環保局長陳宏益今表示，汙水溢流的部分可以由土壤吸收，已加強覆土，目前該掩埋場沒有溢流水。中央已經到台中稽查8次掩埋場，不曾指出「沒有新鋪設防水布」是缺失，目前做法符合中央指引。