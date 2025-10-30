快訊

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天晚間出席台北溫泉季活動。圖／北市觀傳局提供
蔣萬安今天晚間出席台北溫泉季活動。圖／北市觀傳局提供

非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近900噸，質疑是否有其他縣市廚餘偷倒、混進北市？市長蔣萬安今表示，北市環保局一定依規定，逐一比對跟查驗、依規定查處。

非洲豬瘟疫情，各界也關注廚餘處理，簡舒培昨天質疑，北市焚化廠免費銷毀北市的廚餘，但疑似有外縣市廚餘偷倒、混進北市？讓北市處理的廚餘收運量激增，呼籲北市府須定期公告廚餘產源。

蔣萬安今天晚間出席台北溫泉季活動受訪表示，台北市政府依照規定，本來是只處理家戶廚餘，但因為發生非洲豬瘟，中央也要求地方政府要來協助處理非家戶廚餘部分，這是一個臨時性、緊急應變的措施。

蔣說，北市環保局一定是依照規定，逐一比對跟查驗、依規定查處。

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧...

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...

霧峰廚餘掩埋場汙染地下水？市府：有舖防水布、已覆土不使用

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，台中市政府一度在霧峰設有廚餘掩埋場。時代力量台中黨部執行長鄒明諺今天利用空拍機前往查...

環境部成立中央前進協調所廚餘處理組 強化去化與防疫

為即時掌握各地廚餘處理施執行情形，環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明天起將每天邀...

追台中動保處養豬訪視紀錄 中檢：今最速件致函農業部確認

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案，為調查病毒來源、後續防疫作為，台中地檢署相繼傳喚豬農、獸醫及台中市動保處人員後，今再由檢察...

擔心野生動物傳染疫情 卓榮泰：研究掩埋場裝電子圍籬防野生動物

台中市政府執行廚餘掩埋，有民代質疑若有小鳥吃了廚餘是否會讓疫情擴散？行政院長卓榮泰今天到台中市視察廚餘掩埋作業時說，掩埋...

