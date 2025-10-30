北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了
非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近900噸，質疑是否有其他縣市廚餘偷倒、混進北市？市長蔣萬安今表示，北市環保局一定依規定，逐一比對跟查驗、依規定查處。
非洲豬瘟疫情，各界也關注廚餘處理，簡舒培昨天質疑，北市焚化廠免費銷毀北市的廚餘，但疑似有外縣市廚餘偷倒、混進北市？讓北市處理的廚餘收運量激增，呼籲北市府須定期公告廚餘產源。
蔣萬安今天晚間出席台北溫泉季活動受訪表示，台北市政府依照規定，本來是只處理家戶廚餘，但因為發生非洲豬瘟，中央也要求地方政府要來協助處理非家戶廚餘部分，這是一個臨時性、緊急應變的措施。
蔣說，北市環保局一定是依照規定，逐一比對跟查驗、依規定查處。
