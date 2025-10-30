快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

環境部成立中央前進協調所廚餘處理組 強化去化與防疫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院長卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」。記者余采瀅／攝影
行政院長卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」。記者余采瀅／攝影

為即時掌握各地廚餘處理施執行情形，環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明天起將每天邀集各縣市政府召開會議，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。

環境部表示，協調所設置將於環境管理署所在的台中市，主要協調事項包括協助台中市解決廚餘去化問題、短期內各縣市廚餘清運、妥善去化處理的管制及應協調事項、中長期廚餘蒸煮管理、廚餘去化的規畫與協調等。

在禁止廚餘養豬期間，環境部強調，民眾現行廚餘分類與收集方式不變，由清潔隊及再利用檢核合格業者協助清運，將廚餘送往環保機關指定地點，避免流用。短期緊急應變以肥料化、能源化等再利用方式為優先，並輔以焚化及掩埋妥善處理；中長期將推動肥料化、能源化及其他再利用方式（如黑水虻處理），促進循環經濟與綠能永續發展。

環境部重申，已請各縣市政府依據環境部23日訂定之「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」及「一般廢棄物回收清除處理辦法」辦理，強化廚餘流向管制與查核，防範非法流用，確保防疫措施不留死角。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

陳駿季：非洲豬瘟補助下周一可申請 環部明進駐台中協調縣市廚餘處理

廚餘掩埋場要不要鋪新防水布？中市議會火氣大 副市長、議員口角

禁廚餘養豬！中央成立廚餘去化前進協調所 明起每日邀各縣市開會研商

相關新聞

沈政男提非洲豬瘟R0值稱「中市府未延誤通報」 陳駿季：疫調中

醫師沈政男貼文，以R0值（基本傳染數）認為台中市並無延誤通報非洲豬瘟。農業部長陳駿季今天表示，一切仍在疫調中。獸醫所長鄧...

北市5天廚餘激增至900噸 外縣市混入？蔣萬安回應了

非洲豬瘟疫情，北市議員簡舒培質疑，依北市府今年9月廚餘只有187.5噸，但10月23至27日，短短五日的量竟暴增到近90...

霧峰廚餘掩埋場汙染地下水？市府：有舖防水布、已覆土不使用

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，台中市政府一度在霧峰設有廚餘掩埋場。時代力量台中黨部執行長鄒明諺今天利用空拍機前往查...

環境部成立中央前進協調所廚餘處理組 強化去化與防疫

為即時掌握各地廚餘處理施執行情形，環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明天起將每天邀...

追台中動保處養豬訪視紀錄 中檢：今最速件致函農業部確認

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案，為調查病毒來源、後續防疫作為，台中地檢署相繼傳喚豬農、獸醫及台中市動保處人員後，今再由檢察...

擔心野生動物傳染疫情 卓榮泰：研究掩埋場裝電子圍籬防野生動物

台中市政府執行廚餘掩埋，有民代質疑若有小鳥吃了廚餘是否會讓疫情擴散？行政院長卓榮泰今天到台中市視察廚餘掩埋作業時說，掩埋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。