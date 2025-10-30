追台中動保處養豬訪視紀錄 中檢：今最速件致函農業部確認
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟案，為調查病毒來源、後續防疫作為，台中地檢署相繼傳喚豬農、獸醫及台中市動保處人員後，今再由檢察官前往垃圾掩埋場、焚化爐等，確認廚餘處理程序；中檢也說，今以最速件致函農業部，確認台中動保處填載的「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表。」
台中地檢表示，為持續掌握梧棲區養豬場非洲豬瘟案發展，並深入了解廚餘去化及防疫管理實況，今天上午由民生專組主任檢察官洪國朝、檢察官康存孝，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場，及台中市烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）實地履勘，觀察廚餘掩埋與焚化作業流程。
中檢說，今天已以最速件致函農業部，就台中市動物保護防疫處人員訪查轄內養豬場時所填具之「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」 定性加以確認。
