混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著廚餘桶，強行硬闖焚化爐管制區倒廚餘，遭制止仍不理發生拉扯，兩人被移送法辦，檢方聲押後法院裁定31歲施男9萬元、60歲林男2萬元交保，屏東地檢署今提起抗告。

檢方指出，該畜牧場強行傾倒廚餘，認定兩人涉犯妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串與反覆實行同一犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈攸關民生經濟，並權衡國家刑事司法權的有效行使、兩人人身自由受限制的程度，認具保、責付或限制住居方式已不足替代羈押，29日訊問後凌晨向法院聲押。

屏東地院訊後認為，施男是錦綢畜牧場員工、林男是司機，均坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行。考量兩人坦承全部犯行，施男的手機遭扣押，兩人的犯罪手法是將廢棄物送往焚化廠處理，不是傾倒到其他違法地方，考量豬瘟期間政策變動的特殊性，兩人情急犯下此案，且林男是聽從施男的指示，認為無羈押必要裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

屏東地檢署今天收到法院裁定後，屏檢指出，認定原審裁定理由不備，今依法提起抗告。時值非洲豬瘟防疫重要階段，檢方積極與各機關部門合作，強力執法，防杜僥倖，守護食品衛生安全。

屏東縣環保局調查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄，但近4天進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入屏東縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違反廢棄物清理法，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

環保局指出，該畜牧場近5年違規15次，包括違反廢棄物清理法9次、水汙染防治法5次、空氣汙染防治法1次，共裁處金額40萬元。環保局後續將廢止該畜牧場再利用檢核資格。