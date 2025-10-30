快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局查出強行硬闖的混入外縣市廚餘的錦綢畜牧場，法院裁定兩人交保，檢方不服今提起抗告。圖／屏東縣政府環保局提供
屏東縣環保局查出強行硬闖的混入外縣市廚餘的錦綢畜牧場，法院裁定兩人交保，檢方不服今提起抗告。圖／屏東縣政府環保局提供

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著廚餘桶，強行硬闖焚化爐管制區倒廚餘，遭制止仍不理發生拉扯，兩人被移送法辦，檢方聲押後法院裁定31歲施男9萬元、60歲林男2萬元交保，屏東地檢署今提起抗告。

檢方指出，該畜牧場強行傾倒廚餘，認定兩人涉犯妨害自由、妨害公務、廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串與反覆實行同一犯罪之虞，且審酌豬類養殖與其相關產業鏈攸關民生經濟，並權衡國家刑事司法權的有效行使、兩人人身自由受限制的程度，認具保、責付或限制住居方式已不足替代羈押，29日訊問後凌晨向法院聲押。

屏東地院訊後認為，施男是錦綢畜牧場員工、林男是司機，均坦承強制、妨害公務、違反廢棄物清理法等犯行。考量兩人坦承全部犯行，施男的手機遭扣押，兩人的犯罪手法是將廢棄物送往焚化廠處理，不是傾倒到其他違法地方，考量豬瘟期間政策變動的特殊性，兩人情急犯下此案，且林男是聽從施男的指示，認為無羈押必要裁定施男9萬元、林男2萬元交保。

屏東地檢署今天收到法院裁定後，屏檢指出，認定原審裁定理由不備，今依法提起抗告。時值非洲豬瘟防疫重要階段，檢方積極與各機關部門合作，強力執法，防杜僥倖，守護食品衛生安全。

屏東縣環保局調查發現，該畜牧場核准廚餘再利用量每月為72公噸且大部分產源來自高雄，但近4天進場量卻高達87公噸，明顯載運外縣市廚餘進入屏東縣。該業者不僅違反防疫規範，更涉違反廢棄物清理法，將依法追究刑責並處以最高罰鍰。

環保局指出，該畜牧場近5年違規15次，包括違反廢棄物清理法9次、水汙染防治法5次、空氣汙染防治法1次，共裁處金額40萬元。環保局後續將廢止該畜牧場再利用檢核資格。

非洲豬瘟 廚餘 焚化爐 廢棄物

延伸閱讀

陳駿季：非洲豬瘟補助下周一可申請 環部明進駐台中協調縣市廚餘處理

「值得欣慰」視察中市廚餘處理 卓榮泰：未來要用最好處理方式

鹿港黑水虻廠去化廚餘卻惹民怨 若忘關門整屋臭一天

新竹縣家戶廚餘今起暫停收運廚餘 直到「禁廚餘餵豬」解禁為止

相關新聞

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳...

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、...

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著...

全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35...

非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在...

禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈…中央補助方案出爐 宜縣將再加碼

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。