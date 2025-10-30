非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在院會討論，預計在下周一開放申請。

畜牧司司長李宜謙說明，禁運禁宰及禁用廚餘期間，已取得廚餘再利用資格的養豬場轉用飼料，每頭補助300元，另協助清運至環境部指定場所的油資補助，依規模分可補助8千元/場至1.8萬元/場。

針對在一級生產鏈從業人員/業的輔導補助，包含養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等，也給予不同程度的補助。

李宜謙說，除了補助，也有金融支持方案，新貸者自補撥貨日起6個月的利息，舊貸可申請展延6個月本金展延期間補貼利息，以上利息以1%為上限。

環境部也報告廚餘再利用養豬場稽查情形，查核結果經視訊查核，尚無違規場家，將於本周完成查核工作。

關於外界關注霧峰、后里有野豬出沒的蹤跡、沙鹿則為潛在野豬棲息地，陳駿季說，除已經請台中市政府要設置圍籬，環境部會針對全國各縣市的廚餘處理問題，成立協調所，協助各縣市廚餘處理。

陳駿季說，希望透過中央地方分工合作，讓疫情控制在台中案例場，進而達到清零的狀態，他也提醒禁運禁宰期間是非洲豬瘟防疫關鍵時刻，請養豬業者落實場內人車門禁管制、清洗消毒，同時不要互訪。

陳駿季表示，台中梧棲案例場在經過兩次清消後，仍分別在飲水區及牆面驗出兩處病毒核酸，因此他在會中除提醒台中市政府強化案例場的清潔及消毒，包含人員及車輛的管制，場內各項可能污染物品應妥適消毒、包裝及銷燬，同時請國防部化學兵支援，另也由中央組成專案小組團隊協助案例場清消作業。