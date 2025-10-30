快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，會後召開記者會說明。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，會後召開記者會說明。記者葉冠妤/攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在院會討論，預計在下周一開放申請。

畜牧司司長李宜謙說明，禁運禁宰及禁用廚餘期間，已取得廚餘再利用資格的養豬場轉用飼料，每頭補助300元，另協助清運至環境部指定場所的油資補助，依規模分可補助8千元/場至1.8萬元/場。

針對在一級生產鏈從業人員/業的輔導補助，包含養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等，也給予不同程度的補助。

李宜謙說，除了補助，也有金融支持方案，新貸者自補撥貨日起6個月的利息，舊貸可申請展延6個月本金展延期間補貼利息，以上利息以1%為上限。

環境部也報告廚餘再利用養豬場稽查情形，查核結果經視訊查核，尚無違規場家，將於本周完成查核工作。

關於外界關注霧峰、后里有野豬出沒的蹤跡、沙鹿則為潛在野豬棲息地，陳駿季說，除已經請台中市政府要設置圍籬，環境部會針對全國各縣市的廚餘處理問題，成立協調所，協助各縣市廚餘處理。

陳駿季說，希望透過中央地方分工合作，讓疫情控制在台中案例場，進而達到清零的狀態，他也提醒禁運禁宰期間是非洲豬瘟防疫關鍵時刻，請養豬業者落實場內人車門禁管制、清洗消毒，同時不要互訪。

陳駿季表示，台中梧棲案例場在經過兩次清消後，仍分別在飲水區及牆面驗出兩處病毒核酸，因此他在會中除提醒台中市政府強化案例場的清潔及消毒，包含人員及車輛的管制，場內各項可能污染物品應妥適消毒、包裝及銷燬，同時請國防部化學兵支援，另也由中央組成專案小組團隊協助案例場清消作業。

非洲豬瘟 廚餘 陳駿季 環境部

延伸閱讀

加強防疫！陳駿季：回國出海關前都要經X光檢查 手檢區也不能拒檢

影／非洲豬瘟疫情延燒 陳駿季：二次清消後還有2處測到核酸陽性反應

陳駿季：非洲豬瘟補助下周一可申請 環部明進駐台中協調縣市廚餘處理

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

相關新聞

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳...

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、...

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著...

全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35...

非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在...

禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈…中央補助方案出爐 宜縣將再加碼

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。