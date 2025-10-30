全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35萬至39萬頭，解禁時會總量管制每天的供應量在3萬頭。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第42次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。

陳駿季說，如果順利度過第2及第3階段檢測，達到清零目標，就會開始執行解禁，目前估計禁宰、禁運15天，全國豬場累計可屠宰的豬約35萬至39萬頭，現在正與畜牧業、批發市場、冷凍公協會討論每天的屠宰量，會採總量管制。

陳駿季表示，每天豬的屠宰量還是要依據屠宰線的量能設定，目前初步決定比原先2萬5000頭多，可能是3萬頭，農部會監控批發價格，也會請冷凍業者收購。