全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應
台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35萬至39萬頭，解禁時會總量管制每天的供應量在3萬頭。
非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第42次會議，下午在農業部動植物防疫檢疫署舉行記者會，由指揮官農業部長陳駿季主持。
陳駿季說，如果順利度過第2及第3階段檢測，達到清零目標，就會開始執行解禁，目前估計禁宰、禁運15天，全國豬場累計可屠宰的豬約35萬至39萬頭，現在正與畜牧業、批發市場、冷凍公協會討論每天的屠宰量，會採總量管制。
陳駿季表示，每天豬的屠宰量還是要依據屠宰線的量能設定，目前初步決定比原先2萬5000頭多，可能是3萬頭，農部會監控批發價格，也會請冷凍業者收購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言