聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈，中央補助方案出爐，縣議員黃琤婷建議縣政府研議減免地方稅費負擔，協助業者紓困。圖／黃琤婷提供
防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。宜蘭縣議會下午進行專案報告時，議員要求縣府在不重複補助下研議「加碼」，縣府同意辦理，待補助方案確定後對外公布。

中央補助方案今天出爐，農業部針對養豬戶，因延遲上市的豬隻補貼飼料費用，每頭810元；毛豬承銷人在停業期間可申請每人1.5萬元補助；補貼肉品市場租金收入損失，最高每場20萬元；屠宰場停宰期間的人事與勞務損失，每頭280元；傳統肉攤因暫停營業，補貼每攤3萬元。

縣議會今天召開定期大會，黃琤婷議員表示，中央宣布15天禁宰禁運，對豬農、肉品業者與依賴豬肉的小吃攤商造成沉重壓力，豬農面臨飼料成本不斷增加、豬隻無法出欄，肉攤與小吃店營收短少甚至歸零，開始有店家掛出「公休」牌，衝擊豬肉產業鏈，除了中央應啟動補貼外，她要求宜蘭縣政府研議減免地方稅費負擔，協助業者紓困。

陳福山、陳鴻禧及林聰池等議員在下午的防範非洲豬瘟專案報告中，要求縣政府嚴加把關，外縣市的毛豬暫時不要進來，在與中央不重複的情況下考慮增加補助，就長遠來看，宜蘭有必要成立養豬專區。

針對議員建議加碼補助，縣府農業處會後表示，縣肉品市場針對送進來屠宰的每頭豬，收取225元代宰費，另外每拍賣成交一頭豬的管理費，依照成交價2%計算，每頭管理費大約300元，由承銷商及豬農各付一半，未來針對代宰費、管理費朝向免收或減收處理。

此外，針對傳統肉攤部分，中央有補助每攤3萬元，縣政府會先了解3萬元的補貼性質，如果中央不是補助租金的話，宜蘭可以考慮補助肉攤租金。

禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈，中央補助方案出爐，縣議員陳鴻禧建議縣政府加碼補助。圖／翻攝自議會直播系統
縣議員陳福山要求縣政府防範非洲豬瘟疫情，嚴加把關。圖／翻攝自議會直播系統
禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈，中央補助方案今天出爐，宜蘭縣決定再加碼。記者戴永華／攝影
禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈，縣議員林聰池建議縣政府應該成立「養豬專區」。圖／翻攝自議會直播系統
非洲豬瘟 廚餘 肉品市場 宜蘭

相關新聞

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳...

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、...

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著...

全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35...

非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在...

禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈…中央補助方案出爐 宜縣將再加碼

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。...

