禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈…中央補助方案出爐 宜縣將再加碼

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。宜蘭縣議會下午進行專案報告時，議員要求縣府在不重複補助下研議「加碼」，縣府同意辦理，待補助方案確定後對外公布。

中央補助方案今天出爐，農業部針對養豬戶，因延遲上市的豬隻補貼飼料費用，每頭810元；毛豬承銷人在停業期間可申請每人1.5萬元補助；補貼肉品市場租金收入損失，最高每場20萬元；屠宰場停宰期間的人事與勞務損失，每頭280元；傳統肉攤因暫停營業，補貼每攤3萬元。

縣議會今天召開定期大會，黃琤婷議員表示，中央宣布15天禁宰禁運，對豬農、肉品業者與依賴豬肉的小吃攤商造成沉重壓力，豬農面臨飼料成本不斷增加、豬隻無法出欄，肉攤與小吃店營收短少甚至歸零，開始有店家掛出「公休」牌，衝擊豬肉產業鏈，除了中央應啟動補貼外，她要求宜蘭縣政府研議減免地方稅費負擔，協助業者紓困。

陳福山、陳鴻禧及林聰池等議員在下午的防範非洲豬瘟專案報告中，要求縣政府嚴加把關，外縣市的毛豬暫時不要進來，在與中央不重複的情況下考慮增加補助，就長遠來看，宜蘭有必要成立養豬專區。

針對議員建議加碼補助，縣府農業處會後表示，縣肉品市場針對送進來屠宰的每頭豬，收取225元代宰費，另外每拍賣成交一頭豬的管理費，依照成交價2%計算，每頭管理費大約300元，由承銷商及豬農各付一半，未來針對代宰費、管理費朝向免收或減收處理。