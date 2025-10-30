加強防疫！陳駿季：回國出海關前都要經X光檢查 手檢區也不能拒檢

台中爆發非洲豬瘟疫情，為加強防疫，農業部長陳駿季今天下午在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會指出，最後出海關，進入國門之前，不論是從疫區還是非疫區國家，不分高低風險，行李一律需經X光查驗。

陳駿季指出，從外國來目前分為非洲豬瘟疫區及非疫區，目前從跟台灣有往來高風險39個國家，旅客手提行李、後送行李都是百分之百經過X光檢查，郵包及包裹也是。現在因發現非洲豬瘟，因此在最後出海關進入國門之前，不論是從疫區還是非疫區國家來，不分高低風險，行李一律需經X光查驗。

此外，立委王育敏上午在立法院質詢時指出，2025年6月有旅客從豬瘟高風險國馬來西亞返台，向桃機協勤保全人員表示「拒絕接受豬瘟檢查」，保全竟直接放行未查驗行李直接通關。該旅客事後在社群平台指出，自己不用排隊、不用檢查就能通關「直接從旁邊出去」，形同揭露防疫破口。

陳駿季指出，現在在手檢區拒絕受檢確實無法可罰，但院長卓榮泰也說過，在這次邊境管制及疫調如果法規有不足的部分會立即修法加強。現在一定會要求旅客在手檢區一定要配合，如果不配合，甚至專人或通知在最後一關紅線或綠線強制抽檢。