快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

加強防疫！陳駿季：回國出海關前都要經X光檢查 手檢區也不能拒檢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。記者葉冠妤/攝影

台中爆發非洲豬瘟疫情，為加強防疫，農業部長陳駿季今天下午在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會指出，最後出海關，進入國門之前，不論是從疫區還是非疫區國家，不分高低風險，行李一律需經X光查驗。

陳駿季指出，從外國來目前分為非洲豬瘟疫區及非疫區，目前從跟台灣有往來高風險39個國家，旅客手提行李、後送行李都是百分之百經過X光檢查，郵包及包裹也是。現在因發現非洲豬瘟，因此在最後出海關進入國門之前，不論是從疫區還是非疫區國家來，不分高低風險，行李一律需經X光查驗。

此外，立委王育敏上午在立法院質詢時指出，2025年6月有旅客從豬瘟高風險國馬來西亞返台，向桃機協勤保全人員表示「拒絕接受豬瘟檢查」，保全竟直接放行未查驗行李直接通關。該旅客事後在社群平台指出，自己不用排隊、不用檢查就能通關「直接從旁邊出去」，形同揭露防疫破口。

陳駿季指出，現在在手檢區拒絕受檢確實無法可罰，但院長卓榮泰也說過，在這次邊境管制及疫調如果法規有不足的部分會立即修法加強。現在一定會要求旅客在手檢區一定要配合，如果不配合，甚至專人或通知在最後一關紅線或綠線強制抽檢。

非洲豬瘟 陳駿季 海關

延伸閱讀

陳駿季：非洲豬瘟補助下周一可申請 環部明進駐台中協調縣市廚餘處理

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 陳駿季下午3時30分主持記者會

相關新聞

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳...

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、...

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著...

全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35...

非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在...

禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈…中央補助方案出爐 宜縣將再加碼

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。