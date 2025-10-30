快訊

影／非洲豬瘟疫情延燒 陳駿季：二次清消後還有2處測到核酸陽性反應

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
中央災害應變中心指揮官、農業部長主持在農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」舉行會後記者會。陳駿季表示，經二次的清消後，在27樣品中，有二處還是有測到核酸陽性反應。病毒的存在，就是一個風險，強烈要求台中市政府一定要配合清消作業。記者黃義書／攝影
中央災害應變中心指揮官、農業部長主持在農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」舉行會後記者會。陳駿季表示，經二次的清消後，在27樣品中，有二處還是有測到核酸陽性反應。病毒的存在，就是一個風險，強烈要求台中市政府一定要配合清消作業。記者黃義書／攝影

台中梧棲一處養豬場日前確診非洲豬瘟，中央、地方持續疫調。下午在農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」舉行第42次會議。會後，由中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季、防檢署長杜麗華、獸醫所長鄧明中、畜牧司長李宜謙、防檢署動物防疫組長林念農、環境部環管署副署長劉瑞祥、衛福部食藥署簡任技正廖姿婷，一同舉行記者會對外說明。

陳駿季就第42次會議中所討論的內容指，會議首先就分級、分層的查訪，化製場、屠宰場的清消等相關進度，在工作會中討論。第二，在15天禁運、禁宰所受到影響的豬產業，以及產業鏈裡面的從業人員，或是相關業者，提出相關補助方案。第三，在廚餘禁止養豬所衍生的廚餘，在第一時間必須由各地方接政府配合掩埋、焚燒，由環境部做了相關的報告。

陳駿季接著表示，第二輪的查訪，首先就相對高風險的571場，逐場做相關的處理；第二部分為一般4871場的訪視，也採用一定的規格進行行視，到目前為止沒有其他的疫狀產生。

案場經二次的清消後，在27樣品中，有二處還是有測到核酸陽性反應。陳駿季表示，這是一個非常嚴肅的問題，在工作會議中，特別詢問台中市對清消的作業流程。發現作業流程，還是有一些要更加強、更注意。

陳駿季在會議現場即表示，要求國防部的化學兵來支援。在請國防部支援的同時，也就案場清消也組成一個團隊，由農業部與外部專家，就清消的程序、與管理落實的部分，配合國防部的化學兵，務必在明天一定要完成所有清消作業，包括案場、案場所使用的車輛徹底的消毒。病毒的存在，就是一個風險，強烈的要求台中市政府一定要配合。

農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」下午舉行第42次會議。會後由中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季（右）、檢署長杜麗華（左）等，一同舉行記者會對外說明。記者黃義書／攝影
農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」下午舉行第42次會議。會後由中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季（右）、檢署長杜麗華（左）等，一同舉行記者會對外說明。記者黃義書／攝影
台中梧棲一處養豬場日前確診非洲豬瘟，中央、地方持續疫調。下午在農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」舉行第42次會議。會後由獸醫所長鄧明中（左起）、畜牧司長李宜謙、防檢署動物防疫組長林念農、檢署長杜麗華、中央災害應變中心指揮官農業部長陳駿季、環境部環管署副署長劉瑞祥等，一同舉行記者會對外說明。記者黃義書／攝影
台中梧棲一處養豬場日前確診非洲豬瘟，中央、地方持續疫調。下午在農業部防檢署「非洲豬瘟中央災害應變中心」舉行第42次會議。會後由獸醫所長鄧明中（左起）、畜牧司長李宜謙、防檢署動物防疫組長林念農、檢署長杜麗華、中央災害應變中心指揮官農業部長陳駿季、環境部環管署副署長劉瑞祥等，一同舉行記者會對外說明。記者黃義書／攝影

