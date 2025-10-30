陳駿季：非洲豬瘟補助下周一可申請 環部明進駐台中協調縣市廚餘處理

行政院通過非洲豬瘟補助方案，不少豬農團體表示，面臨貸款壓力，希望盡快提出如何申請的細節，並要好好落實。農業部長陳駿季今天下午在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會表示，補助大部分方案都已跟業者做了 論，盡可能下周一接受外界申請。

陳駿季指出，補助方案今天跟行政院報告後，農業部隨即處理相關行政作業，預計下周一可接受外界申請，請各縣市將相關方案轉給跟各與豬相關的從業人員，也會透過養豬協會告知農民。

針對廚餘處理去化工作，陳駿季指出，環境部指出，大部分縣市符合環境部所訂的原則，但少部分需要協助。昨天在工作會議討論到及媒體提及，掩埋場附近還有山豬及野豬，如果透過有非洲豬瘟病毒的廚餘傳播，會讓非洲豬瘟病毒無法清零，今天工會議中他強烈要求廚餘掩埋處理，上端覆土一定要加厚，圍籬也要加強，防止山豬、野豬用鼻子去頂開。

陳駿季也指出，環境部明天起進駐台中前進指揮所，成立針對廚餘處理的協調所，協助各縣市處理，透過中央和地方攜手合作，將病毒有效鎖在台中，進而台中案場透過清消，才能進入第三階段以清零為目標。