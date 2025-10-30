廚餘掩埋場要不要鋪新防水布？中市議會火氣大 副市長、議員口角

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員江肇國（左四）、張家銨（左三）、蔡耀頡（左五）等人質疑台中市府沒有在掩埋場鋪設新的防水布，一度與台中市副市長黃國榮起口角。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員江肇國（左四）、張家銨（左三）、蔡耀頡（左五）等人質疑台中市府沒有在掩埋場鋪設新的防水布，一度與台中市副市長黃國榮起口角。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，如何清運去化成問題，台中市前幾日全採掩埋，重啟多處封閉的衛生掩埋場。霧峰掩埋場鄰近水源，議員擔心汙染水源，質問市府是否有鋪設新防水布；市府表示已有既有防水布，都依照中央指引。兩造在議會一度爆發口角，火氣高漲。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，廚餘問題是全場焦點。民進黨議員林德宇、江肇國、張家銨、蔡成圭、蔡耀頡等人質詢，林德宇質疑，環保局資訊傳達有落差，一下說有防水層，一下說不用做；環保局長陳宏益解釋，這次使用的都是既有掩埋場，原本就有防水布。

江肇國表示，重點不是原本有沒有防水布，而是這次新挖的坑有沒有防水布，他以霧峰掩埋場為例，該場緊鄰烏溪、阿罩霧溪等上游水源，但根據空拍照片，廚餘掩埋坑洞附近已經出現汙水溢流的狀況；中央指引也沒說不用鋪新的防水布，市府應該要做最好的防範。

陳宏益表示，汙水溢流的部分可以由土壤吸收，已請同仁加強覆土，目前該掩埋場沒有溢流水；中央已經到台中稽查8次掩埋場，不曾指出「沒有新鋪設防水布」是缺失，目前做法符合中央指引。

江肇國怒批，這樣的說法不能緩解市民擔憂，要求副市長黃國榮回答。黃國榮剛要回應，就遭到打斷，不禁火氣上湧，反嗆「你是要我照你意思回答嗎」，江、黃乃至張家銨、蔡耀頡一度在議場唇槍舌劍。

張家銨表示，這些掩埋場已經封閉，要再度開放本須經過嚴格環評程序，這次緊急使用可以跳過環評，但不代表不須要加鋪防水布，尤其廚餘很可能是非洲豬瘟傳染源，更應用防疫標準面對；蔡耀頡說，之後再加裝也來不及了，霧峰已出現汙水溢流。

黃國榮說，相信議員們的擔心是有道理的，他也會擔心，陳宏益說的是「既有掩埋場已經有鋪設」，也符合中央防疫指引，不過如果要緩解社會大眾可能的擔心，他也建議今後若有可以做的地方，就新鋪一層防水布讓大家安心。

環保局表示，目前設置廚餘掩埋區都在原掩埋場範圍內，依照一般廢棄物回收清除處理辦法，已有在整體掩埋場周邊設置防水布與收集管線等等，也每天覆土防止雨水滲入及氣味擴散，掩埋區下方也有鋪設防水布，防止汙染地下水及周邊環境。

非洲豬瘟 廚餘 環保局長

