「值得欣慰」視察中市廚餘處理 卓榮泰：未來要用最好處理方式
台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，連日來廚餘如何處理引起市民關心。行政院長卓榮泰今特別前往台中市文山掩埋場了解。他看了現場並聽取簡報後表示欣慰，認為在中央環境部要求之後，台中市環保局已努力的把這個地方依照法規做了必要的動作，和一開始的髒亂是不一樣的，這是值得欣慰的。
至於接下來至於廚餘該怎麼處理? 卓榮泰說，這要仰賴專業的支持，還要一些技術上的研析，有的說要用聯合蒸煮中心，更進步的就是要把它飼料化，如果可以採更進步的方式，一定要往更好的方向來思考，這有先進的例子可以用，要做最好的處置。當然，最終希望廚餘能夠達到資源的再利用化，並進步到發電，做更多的資源再利用。
當地文山里里長何中信一度攔下他說，廚餘處理民眾都很關心，希望政府要好好處理。不過，他說，他天天都來文山掩埋場看，因為里民都很重視，他每天都會接到很多電話。這樣看起來，現場沒有味道，也沒有污染，「你看我都沒有戴口罩，這樣應該是可以啦！」
立委蔡其昌仍批評，廚餘的掩埋環境部本來就有法規，為什麼環保局一開始會挖了天坑，還有疫調不能確實，建議環境部要強化督導跟督促，因為一直在後面擦屁股不是辦法。以台中市的廚餘處理，他作為台中市民一定是不滿意的，其他縣市有沒有做得更好的，或許可以提供給盧市長來參考。
卓榮泰說，從廚餘收集、清運、掩埋、焚化的去化的過程，中央會視情況出方案和指引，第一個要求是，要嚴格的依規來處理。第二，現在就算接近要逐漸解封的時候，還是有廚餘要收集到各個養豬場的問題，不可能一夕之間沒有，所以要加強偵測、即時通報，存證的方式不能再像過去這樣隨隨便便，一定要有全程的影像來佐證，有違規違法的一定要重罰，否則無法起任何警告的作用，「這是我們得到的教訓」。
他指著掩埋場說，這裡就算做一個遊樂場也很好，可以看到市區，結果它變成一個垃圾場，既然在這裡做了這樣的使用，就要好好保護這塊土地，中央環境部要加強跟地方環保單位的配合，隨時給他們技術和資源上的協助，如果有不合規的地方一定要盡速改善，這是我們欣慰的。至於沒有看到地方，環境部也要去處理、稽查，達到我們應該該有的標準。
市長盧秀燕說，對於新的指引台中市會全力配合，步調會跟中央一致，未來只剩下3個掩埋場，其餘都會進焚化爐處理未來會繼續調度和盤點。
