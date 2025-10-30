台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。記者葉冠妤/攝影
非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。記者葉冠妤/攝影

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季今表示，已決定請國防化學兵支援進場清消，針對該案場組成團隊，落實清消管理，務必在明天完成，否則病毒有可能外擴。

針對台中市政府請求案例場清潔消毒後環境檢測，防檢署動物防疫組組長林念農表示，應變中心昨日已決議請獸醫所進行環境採檢，確認該場的清消狀況，而台中市政府針對案例場關聯的2台運豬車、2台化製車、1台自家貨車、1台飼料車也要進行相關採檢。

他指出，相關關聯場的訪查，22處養豬場都已經完成採樣，其中16採陰性，5場還在送驗，有1場已停養，肉品製造、屠宰場端的相關廠區，也已經完成清潔消毒，2場採檢結果陰性，剩餘6場預計今天也可完成採檢。

陳駿季說，目前在分級、分層查訪、清消都有高規格處理，但很遺憾案例場即使經過2次清消，還是驗出2處非洲豬瘟病毒核酸陽性，若核酸病毒殘存，後續病毒就有可能擴散到其他地區，各縣市都非常擔心他已經決定請國防部化學兵來支援，並組成案例場清消團隊，務必明天一定要徹底完成，包括場地、相關的車輛等，都要再次徹底清消，也強烈要求台中市政府配合。

他補充，檢出的兩處病毒，跟第一次發現病毒處是不同地方，這代表有些清消細部環節沒注意，他擔心假設第三次、第四次清消還是無法落實，病毒就有可能擴散到外面。

