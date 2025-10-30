快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

非洲豬瘟下宣傳購物節遭批 中市府：是重要事項宣導

中央社／ 台中30日電
有民代批台中市政府在非洲豬瘟疫情爆發之際，近日還下令區公所宣導購物節等事項，是出動洗腦大隊。中市府副秘書長張大春（右）30日表示，民政局宣導財政狀況、疫情與購物節，都是非常需要讓民眾知道的事。中央社
有民代批台中市政府在非洲豬瘟疫情爆發之際，近日還下令區公所宣導購物節等事項，是出動洗腦大隊。中市府副秘書長張大春（右）30日表示，民政局宣導財政狀況、疫情與購物節，都是非常需要讓民眾知道的事。中央社

中市養豬場爆非洲豬瘟，民代指中市府近日下令區公所宣導購物節等事項，是出動洗腦大隊；市府今天表示，民政局宣導財政狀況、疫情與購物節，是須讓民眾知道的事。

非洲豬瘟前進應變所今天在農業部防檢署台中分署舉行說明記者會，行政院長卓榮泰到場出席試劑捐贈儀式後，接著前往視察台中文山垃圾掩埋場，應變所接續由農業部次長杜文珍、環境部環境管理署副署長林左祥、台中市政府副秘書長張大春等人說明疫情狀況。

民進黨台中市議員江肇國昨天在臉書（Facebook）發文表示，中市府民政局近日下令各區公所，宣傳台中普發5萬是假議題、豬瘟市府很努力及購物節宣傳等內容，批評市府出動「洗腦大隊」。

對此，張大春會中表示，民政局希望讓民眾了解市府施政內容，包括說明台中財政狀況及非洲豬瘟市府處理情形，且案發後農業局、衛生局與環保局人員，都是不眠不休防堵疫情與處置，是正面與事實。

張大春說，購物節是台中經濟重要活動，市民也很歡迎，國內外旅客都到台中消費，民政局講的這三點，都是非常需要讓民眾知道的事。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

非洲豬瘟中央應變所獲贈千支試劑 檢驗時間可縮短「一半」

禁廚餘養豬！中央成立廚餘去化前進協調所 明起每日邀各縣市開會研商

影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

相關新聞

影／台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳...

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、...

混外縣市廚餘硬闖焚化廠！法院裁定2男交保 屏檢提抗告

防堵非洲豬瘟，屏東縣嚴禁外縣市廚餘進入，萬丹鄉錦綢畜牧場卻混入外縣市廚餘，28日畜牧場老闆兒子施姓男子與員工林男開車載著...

全台活豬禁宰禁運 待宰豬上看39萬頭…農業部：解禁時總量管制供應

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活豬禁宰禁運至11月6日中午12時。農業部表示，禁宰15天估計全台豬場累積待宰豬隻約35...

非洲豬瘟禁運禁宰禁廚餘養豬 一級產業鏈補助預計下周開放申請

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第42次會議，應變中心指揮官、農業部部長陳駿季表示，養豬一級產業鏈輔導補助方案，今天已經在...

禁宰禁運衝擊豬肉產業鏈…中央補助方案出爐 宜縣將再加碼

防堵非洲豬瘟疫情，全國禁運及禁宰15天造成豬肉產業鏈重大損失，農業部今天針對養豬戶、毛豬承銷人、傳統肉攤等啟動多項補助。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。