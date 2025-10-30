生物公司捐千劑檢測試劑 可檢驗1萬頭豬、檢驗時間少一半

為防堵非洲豬瘟，基龍米克斯生物公司與台灣賽默飛世爾公司今共同捐贈1000劑檢測試劑給非洲豬瘟中央前進應變所，由行政院長卓榮泰代表受贈，1000劑可檢驗1萬頭豬隻，檢驗時間不僅少一半，準確度也提高。

今舉行捐贈儀式，農業部次長杜文珍說，該檢測試劑經世界動物衛生組織認可與歐盟實驗室認證，過去PCR（病毒聚合酶鏈反應試驗）檢測，可能要加很多樣品，過程中會產生誤差，但此次試劑不用重複加很多試劑，已經調配好了，且一個管子可用10個樣品，對於快速診斷有很大幫助。目前試劑優先放在中興大學，其他實驗室有需要也可支用。

台灣賽默飛世爾公司總經理鄭婷之說，過去檢驗需花5、6小時，現在該試劑檢驗3小時內即可完成，大幅縮減檢驗時間，準確度也提高。

【中央社台中30日電】

非洲豬瘟中央前進應變所今天獲贈1000劑病毒檢測試劑，將可支應1萬頭豬檢測量能，檢驗流程可以縮短一半時間。行政院長卓榮泰表示，團結打贏疫戰。

卓榮泰今天南下台中主持非洲豬瘟中央前進應變所檢測試劑捐贈儀式暨記者會。行政院秘書長張惇涵、行政院政委陳時中、農業部次長杜文珍、環境部次長謝燕儒、台中市長盧秀燕、中興大學校長詹富智等人出席。

基龍米克斯生物公司、台灣賽默飛世爾公司透過民進黨籍立委黃秀芳引薦捐贈檢測試劑。卓榮泰表示，這1000支試劑可縮短檢驗時間，首席獸醫官也表示試劑可緊縮很多時間，更快速精確掌握試驗結果，有狀況立刻送到實驗室再確認。

卓榮泰指出，中央到地方、民間與政府，國內國外一起面對，團結產生力量，總統賴清德也說唯有團結才能打贏疫戰。讓疫情控制在最小範圍，損害降至最小。

卓榮泰也呼籲，民眾不要靠近案例場、關聯場、養豬場，媒體不要去訪問、接觸，人跟機器都可能受到感染，保持這些地方消毒後是安全環境，目前也成立廚餘去化前進協調所。

他強調，政府是加大疫調、防治、環境保護的力道，並不是疫情擴大。後續怎樣條件可解封，如何達到市場價格平穩，將進行下階段的工作準備。

因台中市疫調仍有地方須釐清，卓榮泰說，精準、專業面對這場跟大自然的奮戰，釐清感染源與傳播路徑是重要工作。中央成立疫調團已馬不停蹄，協助台中市政府共同完成各項精確的資料。他期待回報的資料比對都能迅速、正確、一致，讓民眾知道這是有科學依據的調查結果。

捐贈代表台灣賽默飛世爾科技公司總經理鄭婷之表示，試劑預混液體已在試管中，1000劑可做1萬隻豬檢體，檢驗流程可縮短一半時間。基龍米克斯生物科技公司董事長周孟賢說，擴大篩檢也是預防非洲豬瘟很重要的部分，希望試劑量能充足，再發生疫情時能快速採檢。

杜文珍表示，全台有6個初篩實驗室，因案例場在台中，目前試劑優先放中興大學實驗室。