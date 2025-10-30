非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、廚餘來源及去向、死豬三聯單等問題。台中市農業局表示，針對化製三聯單疑遭塗改，已透過行政程序向雲林調資料釐清，今也對豬農兒子第三次疫調。

農業部次長杜文珍說，中央疫調團隊昨已進駐台中，啟動細部精準疫調，由於時間很短，「要跟病毒在賽跑」，疫調團隊從昨日下午到今天清晨均在外做訪查，並請流行病學專家看疫調進展。疫調不只有案例場，而以案例場為核心，廚餘為流向做關聯，倘若當中發現有跨其他縣市，會再持續追查。

梧棲養豬場爆非洲豬瘟，死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，實際死豬數量仍兜不攏。台中市農業局副局長蔡勇勝今表示，台中因為沒有化製場，因此當時將死豬送到雲林化製廠，已透過行政程序向雲林調資料，這兩天應會完成所有程序。

至於三聯單疑遭塗改。蔡勇勝說，據掌握，送樣的車子〈化製車甲聯〉那一聯有修改痕跡，化製系統上顯示是78頭，同仁當時記錄豬農口述則是116頭，實際數字還要交叉比對，進一步確認落差原因。

媒體詢問，80多歲豬農說詞反覆，造成疫調迄今無法釐清，豬農兒子有協助養豬，說法也不清楚？蔡勇勝說，豬農只簡單交代說兒子有協助養豬，而豬農兒子已做了兩次疫調，但沒有完整陳述出來，今天派員做第三次疫調，與中央疫調團根據以前落差的事情交代清楚。