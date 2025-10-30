禁廚餘養豬！中央成立廚餘去化前進協調所 明起每日邀各縣市開會研商

台中爆首例非洲豬瘟案例，行政院長卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」，明日起每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能妥善去化處理。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，中央成立廚餘去化前進協調所，希望廚餘能妥善去化。廚餘去化分短期與中長期，短期在疫情期間除了做堆肥、生質能之外，如量能還有不足，可焚化與掩埋處理；中長期則朝堆肥、生質能或是黑水虻等其他方式去化。

林左祥強調，中央前進協調所每日都會邀集各縣市政府開會，邀請專家學者研商廚餘去化問題，希望可有共識尋求短期與中長期的解決之道。

林左祥說，全國有435家廚餘樣豬場，扣除案場還有434家，環境部要求各縣市環保局一周內要查核廚餘養豬場是否有繼續使用廚餘，目前已稽查384家，達成率88%，目前並未發現養豬場有違規使用情況，第一輪查核預計本周六前要完成。

非洲豬瘟中央前進應變所後勤組、農業部防檢署台中分署副組長余俊明提醒，台中市霧峰與后里曾有野豬出沒蹤跡，沙鹿也屬野豬潛在棲息地，台中市府在廚餘掩埋場應該設置廚餘阻絕設施，像是電牧或是物理性圍籬，防止野生動物進出。