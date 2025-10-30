禁廚餘養豬！中央成立廚餘去化前進協調所 明起每日邀各縣市開會研商

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院長卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」。記者余采瀅／攝影
台中爆首例非洲豬瘟案例，行政院卓榮泰今出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，指環境部已成立「廚餘去化中央前進協調所」，明日起每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能妥善去化處理。

環境部環境管理署副署長林左祥表示，中央成立廚餘去化前進協調所，希望廚餘能妥善去化。廚餘去化分短期與中長期，短期在疫情期間除了做堆肥、生質能之外，如量能還有不足，可焚化與掩埋處理；中長期則朝堆肥、生質能或是黑水虻等其他方式去化。

林左祥強調，中央前進協調所每日都會邀集各縣市政府開會，邀請專家學者研商廚餘去化問題，希望可有共識尋求短期與中長期的解決之道。

林左祥說，全國有435家廚餘樣豬場，扣除案場還有434家，環境部要求各縣市環保局一周內要查核廚餘養豬場是否有繼續使用廚餘，目前已稽查384家，達成率88%，目前並未發現養豬場有違規使用情況，第一輪查核預計本周六前要完成。

非洲豬瘟中央前進應變所後勤組、農業部防檢署台中分署副組長余俊明提醒，台中市霧峰與后里曾有野豬出沒蹤跡，沙鹿也屬野豬潛在棲息地，台中市府在廚餘掩埋場應該設置廚餘阻絕設施，像是電牧或是物理性圍籬，防止野生動物進出。

台中非洲豬瘟案場2次清消仍有病毒 陳駿季：國防部化學兵支援

台中梧棲一家養豬場爆出非洲豬瘟，該案例場經過兩次清消，仍檢出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳...

非洲豬瘟說不清…中央疫調團啟動調查 3訪豬農兒助中市府釐清疑點

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，但台中市府疫調報告仍有疑點，中央昨已籌組疫調團隊，協助台中市政府釐清盲點，包括獸醫人數、...

鹿港黑水虻廠去化廚餘卻惹民怨 若忘關門整屋臭一天

因非洲豬瘟疫情高度警戒，全國不能廚餘養豬，彰化一家從事飼料添加物及肥料製造業者，收受各地廚餘飼養黑水虻，然而長期產生的惡...

非洲豬瘟下宣傳購物節遭批 中市府：是重要事項宣導

中市養豬場爆非洲豬瘟，民代指中市府近日下令區公所宣導購物節等事項，是出動洗腦大隊；市府今天表示，民政局宣導財政狀況、疫情...

傳新北市場販售現宰豬肉 稽查確認為合法解凍肉

針對網路流傳新北市水流公市場有攤商販售現宰豬肉一事，新北市政府農業局及市場處今上午立即派員前往稽查。攤商表示，昨日販售的...

廚餘掩埋場要不要鋪新防水布？中市議會火氣大 副市長、議員口角

非洲豬瘟疫情爆發後全國廚餘禁止餵豬，如何清運去化成問題，台中市前幾日全採掩埋，重啟多處封閉的衛生掩埋場。霧峰掩埋場鄰近水...

