中央成立前進所 卓榮泰澄清：加大防治力道而非疫情擴大

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
行政院長卓榮泰今天指出，中央成立應變所、疫調團、 廚餘前進指揮所，等等都是加大力疫調、防治及保護環境的力道，目前這階段有把握控疫情，而不是「疫情的擴大」記者余采瀅／攝影
行政院卓榮泰今天表示，中央已成立應變所、疫調團及廚餘前進指揮所等多個單位，目的是加強疫情疫調、防治及環境保護工作。他指出，目前疫情有信心掌控，並非「擴大中」，中央也已超前部署，做好各項準備。

卓榮泰說，防疫作戰的第一階段為期15天，過後將依疫情控制情況，逐步研議解封條件，並確保市場價格穩定。他強調，包括各公協會在內，初期對非洲豬瘟疫情也曾感到恐慌，但中央已具備能力將疫情控制在一定範圍內。原則上，目標是將疫情控制在最小範圍、最短時間，並減少損失。

他進一步呼籲，應避免非必要接觸案例場與關聯場，媒體也勿進行採訪，以免人員或機具受到感染。保持場區清消是最安全的做法。

卓榮泰強調，中央持續加強疫調力度，並相信國人配合度提高後，政府施政壓力也將相對減輕。

