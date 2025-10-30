鹿港黑水虻廠去化廚餘卻惹民怨 若忘關門整屋臭一天

因非洲豬瘟疫情高度警戒，全國不能廚餘養豬，彰化一家從事飼料添加物及肥料製造業者，收受各地廚餘飼養黑水虻，然而長期產生的惡臭讓居民苦不堪言，多次向民代陳情臭味仍不減，居民還發現這幾天有車輛載送廚餘桶，桶子沒加蓋一路被送進場內，除了臭氣沖天也擔心非常時期有外溢風險。

彰化縣議會今定期會縣政質詢，縣議員藍駿宇說，黑水虻協助去化廚餘，但鹿港洋厝社區一家飼養黑水虻的業者長期產生的惡臭讓居民受不了，只要門忘了關門，整屋子就臭上一整天，業者雖然有出面和居民協調，但至今仍未改善。

藍駿宇表示，業者今年被環保局稽查22次，多次違規，其中今年6月業者未取得固定汙染源操作許可證卻進行操作，違反空氣汙染防制法，被罰96萬元，但卻遲遲沒有改善，業者收來自全國的廚餘，黑水虻現看似去化廚餘小尖兵，但卻把汙染臭味留在地方。

對次彰化縣府環保局長江培根說，彰化縣有兩家業者收受廚餘飼養黑水虻，業者有允收量上限，需申請再利用檢核並需依時申報量；這家被檢舉的業者飼料製程未取得空氣汙染防制法的操作許可證，稽查後除罰款並命該製程停工。肥料製程未取得農業部的肥料登記證，這部分除了依汙染防制法規罰款處分也限期改善。

至於居民感受惡臭的部分，今年環保局3次周界採臭都沒有超過法規標準，目前業者將廚餘桶部分移至室內，室外經查核也將蓋子清洗蓋好，飼養箱有加裝集氣罩，集氣完空氣會經水洗塔排放，破損脫水製成原本半開放式，目前有加裝塑膠隔簾，但業者有時便宜行事把隔簾綁起，會請他們做好集氣脫臭。