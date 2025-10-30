行政院通過非洲豬瘟補助方案，有豬農團體表示，補助方案算全方位提供協助，許多豬農都面臨貸款壓力，希望盡快提出如何申請的細節，並要好好落實。也有豬農團體認為補助杯水車薪，盡快全面禁止廚餘養豬，才是根本之計。

根據農業部規畫，每頭豬延遲上市飼料費810元、肉品市場租金損失最高20萬元、傳統肉攤每攤3萬元，並提供金融支持。

雲林縣養豬協會副理事長蔡德福表示，行政院所通過的輔導補助方案從豬農、豬市場等都有全方位照顧到，但他們更想知道的是如何申請以及是否能夠真正落實。

蔡德福表示，豬農月底、也就是明天就面臨貸款壓力，希望相關方案能簡化申請流程，讓豬農相關產業界，能緩解目前的資金壓力。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，目前真正風險仍是廚餘，若不全面禁廚餘，未來仍恐再爆疫情，屆時一切又得再重來一次，且消費信心修復更難。

他認為，政府應一次到位禁用廚餘、同步擴大檢驗量能與市場溝通，才有助重建「台灣豬」形象、穩定內需與外銷前景。