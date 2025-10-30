台中疫調須全力投入 卓榮泰：中央地方資料須正確一致

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
行政院長卓榮泰在中央前進應變所，要求台中市疫調「全力投入」，中央與地方資訊一致，且迅速正確。記者余采瀅/攝影
行政院長卓榮泰今日出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，感謝盧秀燕市府團隊全程投入防疫，但強調「台中疫調仍須全力投入」「中央與地方資訊須保持一致，才能讓國人相信有科學依據的結果。」

卓榮泰指出，跨縣市的疫調工作正全面展開，根據專家會議建議，台中市的疫情調查仍須全力投入。行政院已責成各部會成立中央疫調團，並要求全國各縣市政府在台中需要時，立即主動積極動員人力與物資支援，「要集全國之力，協助台中共同面對這場防疫挑戰」。

他進一步說明，目前仍須釐清案例場進出車輛與人員的交叉紀錄、化製及清消過程的確實性，以及關聯場間廚餘與飼料來源的比對情況，「只有資料完整、比對清楚，才能追溯源頭、精準調查所有範圍，讓防疫成果更穩固」。

卓榮泰強調，中央成立疫調團的目的，是協力台中市政府完成所有專家學者建議的工作項目，「希望市府回報的資料能迅速、正確、一致，才能讓調查具備科學依據，讓國人信任防疫結果」。

他也提到，行政院會已指示各部會在疫情衝擊期間，迅速提出對一級產業從業人員的補助方案，減輕禁運與生計壓力；同時強化檢驗量能與試劑供應，加快檢測速度。

卓榮泰最後呼籲，面對這場與自然界的防疫戰，中央與地方、官方與民間都團結合作，「總統說只有團結才能打贏這一場戰爭，建立信任」

他說，要確保疫情控制在最小範圍、最短時間、最小損失內，「唯有資訊透明、依據科學，國人才能放心，也才能真正打贏這場戰役」。

