禁廚餘養豬「多靠業者自律」 蘇俊賓籲導入科技監測

為防堵非洲豬瘟疫情，中央宣布全面停止廚餘餵豬，許多縣市廚餘去化量能拉警報。桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時表示，防疫工作不僅要防堵疫情，更需兼顧地方廚餘去化與長期處理量能，呼籲廚餘去化短期應強化高溫蒸煮規範，建立科技化把關流程作為主要防線，中長期則須規畫堆肥與生質能設施，避免長期依賴焚化爐。

蘇俊賓表示，廚餘長期透過焚化處理容易造成設備損傷，像是2002至2023年桃園焚化廠曾因垃圾進廠品質與熱值不佳導致爐體損壞，甚至兩個月內停爐多次，後續停爐整改半年才恢復正常，即便廚餘經過瀝水處理，仍含高鹽分、不適合進焚化爐，若廚餘長期透過焚化處理，恐造成爐體損壞，還可能增高戴奧辛排放風險，影響設備穩定運作。

蘇俊賓表示，根據環境部資料，目前全台約有1324噸廚餘用於餵豬，全面停用廚餘養豬後，扣除各項既有處理設施量能還有約495噸的處理缺口，現階段多以緊急調度方式處理，約六成進焚化爐、四成掩埋，這樣的應變或許可撐數日，但若時間拉長，甚至超過一個月，各縣市特別是爐體老舊者恐將出現潛在風險，中央應該妥善調度，避免個別焚化爐負擔過重。

另，蘇俊賓提到，禁止廚餘養豬政策，現有做法高度仰賴養豬業者自律，「即便上傳一張照片也無法證明業者是否落實90度高溫蒸煮一小時」，相關規範讓第一線稽查人員倍感壓力，未來申報和稽查的流程有必要在開放前必須通盤檢討。

未來若採取有條件或逐步開放，除應支持各個地方政府設立集中高溫蒸煮設備，也應針對低風險、大規模且流程完善的業者，建立清楚的技術與管理標準，尤其是「90度高溫蒸煮一小時」的防疫要求既然是重點，後續就應導入科技監測以落實執行。

行政院長卓榮泰表示，有條件使用廚餘養豬需要考慮廚餘去化與處理條件，大量集中的蒸煮設施在時間與用地上均待克服，短期仍須以焚化掩埋與堆肥為主。終極目標應朝向生質能發展，但過程需要時間與技術配合，中央將與相關單位及業者建立共識，逐步完善制度。