快訊

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

隻字未提台灣！川習會後新華社發布通稿 「中美不應陷入相互報復的惡性循環」

整理包／普發一萬銀行超狂加碼 抽機票、iPhone、11萬元現金優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
非洲豬瘟疫情造成相關產業損失，行政院院會今天通過補助方案，在全國禁運禁宰期間的飼料差額補助，每頭豬隻可補助300元。記者杜建重／攝影
非洲豬瘟疫情造成相關產業損失，行政院院會今天通過補助方案，在全國禁運禁宰期間的飼料差額補助，每頭豬隻可補助300元。記者杜建重／攝影

非洲豬瘟疫情，禁宰禁運政策讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，行政院院會今天通過補助方案，養豬農民每頭豬隻補助810元的延遲上市飼料費，而傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤可補助3萬元。農業部長陳駿季表示，初估補助總經費大約在11億元，預計下周一可以讓業者提出申請。

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬產業。行政院會今天通過農業部所提補助方案，分兩大部分，一是全國禁運禁宰期間的飼料差額補助，每頭豬隻補助300元，另外，油資補助依養豬場規模，每場最多補助1.8萬元。

此外，針對生產鏈從業人員以及業者的輔導補助，在禁運禁宰期間，市場營運成本中租金收入損失，每場最高補助20萬元。而補貼農民在禁運禁宰期間額外衍生的豬隻飼料費用，每頭豬可補助810元，該方案同時也補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失，每攤補助3萬元。

陳駿季表示，這些補助方案需要行政作業程序，預計在下周一可以讓業者提出申請。

非洲豬瘟疫情讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，行政院院會今天通過補助方案，農業部長陳駿季（中）表示，初估補助總經費大約在11億元，預計下周一可以讓業者提出申請。記者杜建重／攝影
非洲豬瘟疫情讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，行政院院會今天通過補助方案，農業部長陳駿季（中）表示，初估補助總經費大約在11億元，預計下周一可以讓業者提出申請。記者杜建重／攝影
非洲豬瘟疫情，禁宰禁運政策讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，行政院院會今天通過補助方案，農業部長陳駿季表示，預計下周一可以讓業者提出申請。記者杜建重／攝影
非洲豬瘟疫情，禁宰禁運政策讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，行政院院會今天通過補助方案，農業部長陳駿季表示，預計下周一可以讓業者提出申請。記者杜建重／攝影

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

禁運禁宰補助出爐！飼料差額每頭補300元、攤商暫停營業補3萬

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 陳駿季下午3時30分主持記者會

陳駿季：防疫期間可疑肉品應銷毀 再檢驗無意義

禁運禁宰豬農無收入 金融支持方案周六前對外說明

相關新聞

鹿港黑水虻廠去化廚餘卻惹民怨 若忘關門整屋臭一天

因非洲豬瘟疫情高度警戒，全國不能廚餘養豬，彰化一家從事飼料添加物及肥料製造業者，收受各地廚餘飼養黑水虻，然而長期產生的惡...

新竹縣家戶廚餘今起暫停收運廚餘 直到「禁廚餘餵豬」解禁為止

防堵非洲豬瘟，新竹縣政府環保局今天公告為減少環境衛生疑慮，自即日起至廚餘禁止餵飼豬隻解禁為止，新竹縣家戶廚餘暫停收運，請...

政院通過非洲豬瘟補助方案 豬農團體盼申請流程簡化、盡快出爐

行政院通過非洲豬瘟補助方案，有豬農團體表示，補助方案算全方位提供協助，許多豬農都面臨貸款壓力，希望盡快提出如何申請的細節...

台中疫調須全力投入 卓榮泰：中央地方資料須正確一致

行政院長卓榮泰今日出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，感謝盧秀燕市府團隊全程投入防疫，但強調「台中疫調仍須全力投入」「中央與...

禁廚餘養豬「多靠業者自律」 蘇俊賓籲導入科技監測

為防堵非洲豬瘟疫情，中央宣布全面停止廚餘餵豬，許多縣市廚餘去化量能拉警報。桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時表示，防疫工...

影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

非洲豬瘟疫情，禁宰禁運政策讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，行政院院會今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。