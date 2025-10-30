影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

非洲豬瘟疫情，禁宰禁運政策讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，行政院院會今天通過補助方案，養豬農民每頭豬隻補助810元的延遲上市飼料費，而傳統肉攤暫停營業的收入損失每攤可補助3萬元。農業部長陳駿季表示，初估補助總經費大約在11億元，預計下周一可以讓業者提出申請。

台中一處養豬場出現非洲豬瘟，全台活體豬禁宰、禁運至11月6日，影響養豬產業。行政院會今天通過農業部所提補助方案，分兩大部分，一是全國禁運禁宰期間的飼料差額補助，每頭豬隻補助300元，另外，油資補助依養豬場規模，每場最多補助1.8萬元。

此外，針對生產鏈從業人員以及業者的輔導補助，在禁運禁宰期間，市場營運成本中租金收入損失，每場最高補助20萬元。而補貼農民在禁運禁宰期間額外衍生的豬隻飼料費用，每頭豬可補助810元，該方案同時也補貼傳統肉攤在禁運禁宰期間暫停營業的收入損失，每攤補助3萬元。