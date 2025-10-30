台中廚餘載運車不封蓋濺滿路？市府：已立刻稽查並依法開罰

非洲豬瘟疫情延燒，全國禁止廚餘餵豬，大量廚餘如何處理是大問題。台中民代發現有廚餘載運車在路上行駛時，不僅每個廚餘桶裝得滿滿當當，甚至沒有蓋上蓋子，導致部分廚餘飛濺路上，不只影響用路人，還有感染風險；市府表示，已循線鎖定該車，依法開罰。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，多名議員針對非洲豬瘟疫情爆發後的廚餘清運問題砲轟環保局。民進黨議員陳淑華指出，根據不少網友在路上拍到的直擊，有廚餘載運車在路上運送廚餘時，廚餘桶完全沒有加蓋，路旁用路人都很煩惱會否被廚餘噴濺，乃至這些廚餘是否帶有非洲豬瘟病毒。

環保局長陳宏益回應，相關畫面都有去追查，也要求業者改善，不要把廚餘裝得太滿，另外必須加蓋以免廚餘飛濺，此外也有輔導教育，請相關車輛減速。陳淑華要求，現在是防疫非常時期，要求市府強制每輛廚餘載運車都要加蓋。

警察局表示，接獲報告後已會同環保局稽查，請該車司機到案說明，確認確實有未加蓋導致廚餘滲漏狀況，依照道路交通管理處罰條例舉發，最高可處1萬8000元罰鍰；環保局也說，載運廚餘未妥善貯放，涉嫌違反廢棄物清理法與一般廢棄物回收清除處理辦法，可處1200元到6000元罰鍰。

陳淑華、同黨議員林祈烽批評環保局稽查養豬場不確實，據環境部統計，直至27日，台中37家廚餘養豬場只完成2家稽查，而案場更是從8月到10月都未依規定上傳蒸煮廚餘照片，環保局卻沒有到場稽查，螺絲掉滿地，而且這可能不是個案，要求以人對人、人對場乃至視訊方式徹底監控。