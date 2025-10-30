張麗善今再向中央喊話 勿被46萬頭廚餘豬政策綁架「應全面禁餿」

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善再次向中央喊話，籲請不要被46萬頭廚餘豬政策綁架，要全面禁止使用廚餘養豬。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善再次向中央喊話，籲請不要被46萬頭廚餘豬政策綁架，要全面禁止使用廚餘養豬。記者蔡維斌／攝影

中央禁宰禁運豬隻已造成對全國最大養豬大縣的雲林養豬業帶來衝擊，雲林縣長張麗善今天再度向中央喊話，希望中央除了要補助各縣市建造廚餘處理之外，千萬別被46萬廚餘豬政策綁架，務必全面禁用廚餘養豬才能杜絕非洲豬瘟，讓市場早日恢復正常。

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台養豬重鎮，非洲豬瘟與廚餘防疫問題對產業衝擊極大，呼籲中央正視廚餘養豬的風險，應盡速全面禁止廚餘進入養豬場，從根本杜絕疫情與食安疑慮。

張麗善說，全台目前只有約46萬頭豬以廚餘為飼料，比例不高，卻成為2300萬人廚餘去化的主要承擔者。「不能因為這46萬頭豬，而讓整個養豬產業背負全國廚餘問題的風險，中央政策也不應被少數廚餘豬綁架。」

她強調，唯有禁止廚餘養豬，才能讓農民安心、消費者放心，並在國際食安競爭中穩固台灣的地位。

她指出，現行中央雖針對邊境檢疫、旅客攜帶肉品與郵包查驗等措施加強管理，但這些仍不如「全面禁用廚餘」來得有效與徹底。「正本清源的做法，就是要杜絕廚餘養豬，讓疫情防線不再有破口。」

張麗善建議，中央應協助推動各縣市設置廚餘資源化處理廠，將廚餘轉化為友善土地的有機肥料，不僅可減少化學肥料使用，更能落實循環經濟。「這才是最長遠、最務實的政策，既保障食安，也穩定養豬產業的未來。」因此呼籲中央「從長計議、慎重思考」，盡速落實全面禁用廚餘養豬政策。

