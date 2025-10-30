快訊

立委揭旅客可拒檢形同放水 疑非洲豬瘟安檢破口

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委王育敏於立法院衛環委員會質詢。王育敏國會辦公室／提供
立委王育敏於立法院衛環委員會質詢。王育敏國會辦公室／提供

非洲豬瘟防疫七年仍出現國門漏洞，立法院衛環委員會30日召開「海外小型包裹夾帶肉品之查緝」專案報告。立委王育敏在質詢時揭露，有旅客從高風險國家返台，居然能「口頭拒絕」非洲豬瘟手提包檢查後直接通關，顯示卓內閣防疫力道與蘇貞昌前內閣對比落差極大。

王育敏質詢時舉出拒檢案例，2025年6月有旅客從豬瘟高風險國馬來西亞返台，向桃機協勤保全人員表示「拒絕接受豬瘟檢查」，保全竟直接放行未查驗行李直接通關。該旅客事後在社群平台指出，自己不用排隊、不用檢查就能通關「直接從旁邊出去」，形同揭露防疫破口。

王育敏指出，農業部防檢署副署長徐榮彬去年12月受訪時表示，「桃機特地設立非洲豬瘟手檢站，針對高風險國家旅客手檢皮包，但沒有強制，旅客也可以拒絕」。證實桃園機場設立的「非洲豬瘟手檢站」確實屬「非強制性」，旅客可選擇拒絕受檢。

王育敏回顧蘇貞昌內閣時期採取「最高規格防線」，要求高風險地區入境旅客100%逐一查驗手提行李，郵件包裹亦須經過X光機查驗及「C3人工查驗」；然而卓榮泰內閣上任後卻放寬查驗標準，致高風險旅客可拒檢、包裹僅靠X光機掃描，沒有人工查驗，根本是讓豬瘟開大門走大路。

對此，防檢署長杜麗華回應，多數旅客仍會配合查驗，若拒檢會進行行政勸導，但現行法規確實缺乏強制依據，未來將研議修法強化法源。關務署副署長蘇淑貞則表示，所有入境郵包都會經過X光機檢查，若發現異常才會開箱查驗。

王育敏強調，非洲豬瘟防線是國家重大挑戰，台灣曾經嚴守有成，但食安五環中關鍵兩環「源頭控管」、「加強查驗」不應該淪為口號，她呼籲卓內閣應立即檢討制度缺口，補足法源授權，建立「不得拒檢」的強制機制，恢復防檢人員權限，徹底鎖緊國門。

禁運禁宰補助出爐！飼料差額每頭補300元、攤商暫停營業補3萬

台中出現國內首宗非洲豬瘟案例，全台自10月23日至11月6日禁運禁宰，行政院會今天拍板產業補助措施，不僅廚餘養豬廠給予飼...

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂跨境包裹恐是防疫破口。衛福部長石崇良今受訪說，目前國內稽查3萬5千家次販售肉品，均未發現來自非洲豬瘟疫區的肉品，機場入境旅客則不再區分紅、綠線（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律查核，強化邊境管理。

邊境破口？ 立委爆有人1年申請逾3千次食品免查驗 批食藥署兩手一攤

台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹遭疑為潛在破口。立委林淑芬今質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗，有民眾去...

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪...

禁廚餘養豬「多靠業者自律」 蘇俊賓籲導入科技監測

為防堵非洲豬瘟疫情，中央宣布全面停止廚餘餵豬，許多縣市廚餘去化量能拉警報。桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時表示，防疫工...

影／非洲豬瘟禁宰禁運補助出爐 農業部：下周起接受產業鏈人員申請

非洲豬瘟疫情，禁宰禁運政策讓豬農和屠宰場相關從業人員沒有收入，業者除面臨償還貸款壓力，也衍生豬隻飼料費用，行政院院會今天...

