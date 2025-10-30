立委揭旅客可拒檢形同放水 疑非洲豬瘟安檢破口

非洲豬瘟防疫七年仍出現國門漏洞，立法院衛環委員會30日召開「海外小型包裹夾帶肉品之查緝」專案報告。立委王育敏在質詢時揭露，有旅客從高風險國家返台，居然能「口頭拒絕」非洲豬瘟手提包檢查後直接通關，顯示卓內閣防疫力道與蘇貞昌前內閣對比落差極大。

王育敏質詢時舉出拒檢案例，2025年6月有旅客從豬瘟高風險國馬來西亞返台，向桃機協勤保全人員表示「拒絕接受豬瘟檢查」，保全竟直接放行未查驗行李直接通關。該旅客事後在社群平台指出，自己不用排隊、不用檢查就能通關「直接從旁邊出去」，形同揭露防疫破口。

王育敏指出，農業部防檢署副署長徐榮彬去年12月受訪時表示，「桃機特地設立非洲豬瘟手檢站，針對高風險國家旅客手檢皮包，但沒有強制，旅客也可以拒絕」。證實桃園機場設立的「非洲豬瘟手檢站」確實屬「非強制性」，旅客可選擇拒絕受檢。

王育敏回顧蘇貞昌內閣時期採取「最高規格防線」，要求高風險地區入境旅客100%逐一查驗手提行李，郵件包裹亦須經過X光機查驗及「C3人工查驗」；然而卓榮泰內閣上任後卻放寬查驗標準，致高風險旅客可拒檢、包裹僅靠X光機掃描，沒有人工查驗，根本是讓豬瘟開大門走大路。

對此，防檢署長杜麗華回應，多數旅客仍會配合查驗，若拒檢會進行行政勸導，但現行法規確實缺乏強制依據，未來將研議修法強化法源。關務署副署長蘇淑貞則表示，所有入境郵包都會經過X光機檢查，若發現異常才會開箱查驗。

王育敏強調，非洲豬瘟防線是國家重大挑戰，台灣曾經嚴守有成，但食安五環中關鍵兩環「源頭控管」、「加強查驗」不應該淪為口號，她呼籲卓內閣應立即檢討制度缺口，補足法源授權，建立「不得拒檢」的強制機制，恢復防檢人員權限，徹底鎖緊國門。