民代批廚餘掩埋不合規範破壞環境 台中市府：依中央指引

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民眾黨議員江和樹質疑台中市掩埋場沒有依規定覆土，市府承認「一開始沒辦法」，但後續會加強覆蓋。記者陳敬丰／攝影
民眾黨議員江和樹質疑台中市掩埋場沒有依規定覆土，市府承認「一開始沒辦法」，但後續會加強覆蓋。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟疫情持續中，全台豬隻禁止餵食廚餘，去化成為大問題。台中市第一階段採掩埋為主，共掩埋1400公噸廚餘到12處掩埋場，議員揭露不少掩埋場覆土不合乎規範，也沒架設沼氣、廢水處理設施，破壞環境；市府回應，中央已派員視察，市府也依中央指引改善。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，聚焦非洲豬瘟風暴。國民黨議員陳本添表示，之前用於掩埋廚餘的后里掩埋場，附近不僅有山豬還有石虎，環保局是否有預防擴散的對策？環保局長陳宏益回應，衛生掩埋場都有設置圍籬、覆土且鋪設不透水布。

民眾黨議員江和樹抗議，霧峰掩埋場的廚餘坑已經快滿出來，真的有依照中央規定的「50公分廚餘30公分覆土」？如果有依照規定怎麼滿出來？陳宏益原本說有依照規定，後改口稱剛開始沒有，第一時間清運車一直在廚餘進入掩埋場難以作業，但之後一定會做好、加厚。

民進黨議員王立任、謝志忠指出，廚餘掩埋會產生沼氣和汙水，不僅要以塑膠布覆蓋，還要架設沼氣收集管、廢汙水收集設施，這些是掩埋場的基本設施，但沙鹿掩埋場是否有依照規定，架設這些設施？如果之前就鋪設塑膠布，埋廚餘前是怎麼挖土的？要是沒有做好這些防護，沙鹿不歡迎廚餘。

陳宏益回應，覆土的部分會持續加強，衛生掩埋場的塑膠布、沼氣收集管、廢水收集設施等等，整個會場都有做，當然這次個別挖的坑不會單獨架設，但很早以前就做好整個會場的相關設施，環保局也有持續監控水質等相關環境指標。

陳宏益表示，環境部日前赴台中稽查4處掩埋場，包含沙鹿、文山、霧峰、后里，其中沙鹿沒有缺失，另外3處各有缺點，市府已經依照中央指引持續改進，如封埋綠化，尚未改進的部分就暫不使用，會在掩埋場內挖出較小的合格坑洞備用。

台中市環保局長陳宏益表示，環境部日前視察，針對4個掩埋場的其中3個提出缺失，市府已依中央指引持續改善。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局長陳宏益表示，環境部日前視察，針對4個掩埋場的其中3個提出缺失，市府已依中央指引持續改善。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員王立任（左二）、謝志忠（左三）等人質疑掩埋場沒有鋪設塑膠布、汙水管等防護設備，市府表示有做整個掩埋場的，而非單獨坑洞的設備。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員王立任（左二）、謝志忠（左三）等人質疑掩埋場沒有鋪設塑膠布、汙水管等防護設備，市府表示有做整個掩埋場的，而非單獨坑洞的設備。記者陳敬丰／攝影

非洲豬瘟 廚餘

