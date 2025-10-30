民代批廚餘掩埋不合規範破壞環境 台中市府：依中央指引

非洲豬瘟疫情持續中，全台豬隻禁止餵食廚餘，去化成為大問題。台中市第一階段採掩埋為主，共掩埋1400公噸廚餘到12處掩埋場，議員揭露不少掩埋場覆土不合乎規範，也沒架設沼氣、廢水處理設施，破壞環境；市府回應，中央已派員視察，市府也依中央指引改善。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，聚焦非洲豬瘟風暴。國民黨議員陳本添表示，之前用於掩埋廚餘的后里掩埋場，附近不僅有山豬還有石虎，環保局是否有預防擴散的對策？環保局長陳宏益回應，衛生掩埋場都有設置圍籬、覆土且鋪設不透水布。

民眾黨議員江和樹抗議，霧峰掩埋場的廚餘坑已經快滿出來，真的有依照中央規定的「50公分廚餘30公分覆土」？如果有依照規定怎麼滿出來？陳宏益原本說有依照規定，後改口稱剛開始沒有，第一時間清運車一直在廚餘進入掩埋場難以作業，但之後一定會做好、加厚。

民進黨議員王立任、謝志忠指出，廚餘掩埋會產生沼氣和汙水，不僅要以塑膠布覆蓋，還要架設沼氣收集管、廢汙水收集設施，這些是掩埋場的基本設施，但沙鹿掩埋場是否有依照規定，架設這些設施？如果之前就鋪設塑膠布，埋廚餘前是怎麼挖土的？要是沒有做好這些防護，沙鹿不歡迎廚餘。

陳宏益回應，覆土的部分會持續加強，衛生掩埋場的塑膠布、沼氣收集管、廢水收集設施等等，整個會場都有做，當然這次個別挖的坑不會單獨架設，但很早以前就做好整個會場的相關設施，環保局也有持續監控水質等相關環境指標。