禁宰令衝擊傳統市場豬肉攤生意剩1成 花蓮市公所宣布減租到年底

國內出現非洲豬瘟病例，中央實施禁宰令，花蓮市五大傳統市場生意受到衝擊，多家肉攤無肉可賣暫時停業。市長魏嘉彥今天關切攤商狀況，宣布11月起到年底，市場攤位使用費減租最高五成。

花蓮市有重慶、中華、復興、中山及大同5個公有零售市場，共648攤，其中86攤販售豬肉，自從中央祭出禁宰令，陸續有豬肉攤暫時停業。魏嘉彥上午與市代會主席楊哲灃及多位代表到重慶市場關心。

重慶市場28家豬肉攤，只剩公正商號等零星業者開門，胡姓攤商表示，過年頂多停宰7天，從沒遇過這麼久沒殺豬，現在只能販賣庫存，大概這周賣完就沒貨了，也因沒辦法交貨給固定合作的餐飲業者，營業額剩1成，影響很大。

她說，花蓮用的都是在地豬，沒有外面豬進來，屬於封閉市場，應該不受疫情影響，且非洲豬瘟不會傳染給人，煮熟就沒問題，希望市長魏嘉彥向中央反映，開放花蓮屠宰豬隻。

中華市場主委鄭元漳說，中華市場共7攤賣豬肉，現在全休，豬肉是傳統市場民生消費最重要的一環，許多消費者為買豬肉進市場，沒豬肉當誘因不進市場，周邊魚、菜、肉都減買，雖然這幾天魚、雞肉銷量逆向成長，但只到重陽節，接下來到過年都是傳統市場淡季，馬上就會看到缺豬帶來的效應。