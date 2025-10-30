邊境破口？ 立委爆有人1年申請逾3千次食品免查驗 批食藥署兩手一攤

台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹遭疑為潛在破口。立委林淑芬今質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗，有民眾去年申請多達3002次，一年有295天提出申報，地方政府稽查力道也不足，兩年稽查2萬餘次，僅查獲71案實體通路、1案網路平台違規。她批評食藥署開了門卻兩手一攤。

立院衛環委員會今進行「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」專題報告。

林淑芬說，審計部今年7月發布的總決算審核報告早就指出，衛福部食藥署邊境報驗的批次76萬餘，相較109年的69萬餘批成長將近1成，但有非常多非核准輸入的麻辣花生、螺螄粉等中國貨坊間流傳。

她表示，審計部報告指112、113兩年之間，地方政府稽查業者2萬餘次，卻只有查獲71案違規，地點多在夜市、商行實體通路，網路電商平台則只有1案違規，對此，審計部認為對食品衛生安全有很大疑慮。

林淑芬表示，食藥署108年開放個人自用，且價值在1000美元以下、重量6公斤以內可申請食品輸入免查驗，113年總共有70幾萬人免查驗，第一名的那個人1年就申請3002次，一年有294天提出申請，化整為零地輸入違，「違規的拿去哪裡使用了？還自用咧？」

她批評，食藥署109年就發現有問題卻不願改，這裡就是邊境阻絕的破口，跟著貨櫃進來，再違規拿去網路平台販售，這些都免查驗，「還在說查驗？」

林淑芬說，地方政府稽查強度微不足道，自用都是騙人的，不然怎麼看得到夜市滿街都是中國食品，網路平台販售也有很多簡體字物品，「食藥署開了門，卻兩手一攤無作為。」說要查緝，但不要讓查緝、食安防線成了笑話，可見食安署的食安管理還有很大進步空間，嚴重的制度缺口必須進行結構性改革，而不是以單一事件處理。她還說，當初食藥署承諾修法，但半年後草案還躺在衛福部。

食藥署長姜至剛表示，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而委員所提的名民眾今年9月已被登門稽查二次，開罰3萬元。衛福部長石崇良說，將於1個月內提出檢討，年底前該修法的草案也會提出來。