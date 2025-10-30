卓榮泰：防疫分秒必爭 台中疫調若有困難請農業部即刻協助

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
台灣出現首宗非洲豬瘟案例，中央、地方聯手圍堵疫情擴散，第一階段未出現疫情擴大。行政院長卓榮泰今天指出，防疫分秒必爭，若台中市政府在疫調執行上有待加強，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

台中一處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天，並禁止廚餘養豬。農業部今赴行政院會報告，稱第一階段展開案例場清消、關聯場疫調及採檢工作，及全國養豬場訪視。其中關聯場包括養豬場、化製場和屠宰場相關的檢驗結果都是陰性，除了案例場之外並無異常狀況。

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會轉述，卓榮泰說，即起啟動第2階段強化措施，無論是分級查訪、強化清消、精準疫調及擴大追查等，請相關部會與地方政府並肩作戰，達成區塊清零目標。

他說，防疫必須分秒必爭，如台中市政府疫調執行有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊協助，儘速完成後續疫調工作。

卓榮泰也感謝所有中央與地方防疫人員，在這段期間為防堵非洲豬瘟疫情，許多人不眠不休持續加班，犧牲假期，展現高度使命感與團隊精神。請相關部會及地方政府，對參與防疫工作人員，核定放寬加班時數，如實給予加班費。

卓榮泰最後指出，非洲豬瘟疫情警報尚未解除，仍對我國養豬產業構成威脅。在此特別肯定，過去這段時間，中央各部會與地方政府的共同努力，將疫情控制在最小範圍。目前目標只有一個，澈底阻斷非洲豬瘟的傳播途徑，直至完全清除為止，希望全體同仁團結一心，貫徹落實各項防疫作為。

