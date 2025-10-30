快訊

台中市廚餘去哪？議員質疑量能不足 市府：73%送焚化廠

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨議員陳淑華（左四）批評市府平時準備不足，廚餘去化設施延宕，導致事情發生後廚餘去化量能不夠。記者陳敬丰／攝影
台中市爆發全國首例非洲豬瘟，農業部禁止全國廚餘餵豬，廚餘去化成為大問題，台中市第一階段以掩埋為主，28日開放文山、烏日焚化廠以焚化發電去化。議員質疑，台中去化設施延宕，導致現在量能不足；市府表示，昨天約73%廚餘送焚化爐，之後還會加入正在歲修的后里焚化廠。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，藍綠議員聚焦非洲豬瘟疫情後的廚餘去化。國民黨議員陳本添表示，以后里來說，既有焚化爐，又有掩埋場，廚餘都往后里送；同黨議員楊啟邦表示，儘管目前已經封閉各地掩埋場，市民還是擔心後續量能，請市府提出具體計畫。

民進黨議員謝志忠強調，根據外媒，台灣驗出首例非洲豬瘟確診後，相關管制可能要3個月才能完全解除，這段時間有多少容量？能否處理？同黨議員陳淑華指出，外埔綠能生質園區2018年第一期完工，處理生廚餘，但二期規畫的熟廚餘處理設備延宕多年，才導致廚餘無法去化。

環保局長陳宏益表示，第一時間團膳業者的學校廚餘無處可倒，市府才啟用4年前使用的掩埋場，這是業者較熟悉的場域，以免廚餘漏接；後根據中央建議，以焚化發電為主要去化方式，28日開放文山、烏日焚化廠後，已29日為例，全日250公噸廚餘有約190公噸送焚化廠。

陳宏益指出，目前后里焚化廠還在歲修，據他了解11月2日後歲修完成可投入使用，目前是焚化廠輪流歲修季節，市府會依歲修狀況調度；原本使用的12處掩埋場剩下3處，分別是沙鹿、后里、文山，也轉為備用坑，其他9處已覆土消毒，之後廚餘去化優先以堆肥、生質能發電和焚化發電為主，掩埋備而不用，即使使用也會依照中央指引。

關於外埔綠能生質園區，陳宏益說，BOT合約由廠商提出，之前廠商對熟廚餘設備沒有信心，今年9月已提送計畫，市府一直輔導業者。民進黨議員施志昌反駁，業者不敢提送是因為沒有穩定的熟廚餘料源，市府寧可以販賣熟廚餘的方式每年賺取2500萬元，也不願給生質園區；陳則強調，全國都是用賣的。

台中市議員陳本添等人擔心廚餘處理量能，不希望全市廚餘都送往特定區域。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局長陳宏益表示，目前廚餘超過70%送往焚化爐焚化發電。記者陳敬丰／攝影
