台中市廚餘去哪？議員質疑量能不足 市府：73%送焚化廠

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，農業部禁止全國廚餘餵豬，廚餘去化成為大問題，台中市第一階段以掩埋為主，28日開放文山、烏日焚化廠以焚化發電去化。議員質疑，台中去化設施延宕，導致現在量能不足；市府表示，昨天約73%廚餘送焚化爐，之後還會加入正在歲修的后里焚化廠。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，藍綠議員聚焦非洲豬瘟疫情後的廚餘去化。國民黨議員陳本添表示，以后里來說，既有焚化爐，又有掩埋場，廚餘都往后里送；同黨議員楊啟邦表示，儘管目前已經封閉各地掩埋場，市民還是擔心後續量能，請市府提出具體計畫。

民進黨議員謝志忠強調，根據外媒，台灣驗出首例非洲豬瘟確診後，相關管制可能要3個月才能完全解除，這段時間有多少容量？能否處理？同黨議員陳淑華指出，外埔綠能生質園區2018年第一期完工，處理生廚餘，但二期規畫的熟廚餘處理設備延宕多年，才導致廚餘無法去化。

環保局長陳宏益表示，第一時間團膳業者的學校廚餘無處可倒，市府才啟用4年前使用的掩埋場，這是業者較熟悉的場域，以免廚餘漏接；後根據中央建議，以焚化發電為主要去化方式，28日開放文山、烏日焚化廠後，已29日為例，全日250公噸廚餘有約190公噸送焚化廠。

陳宏益指出，目前后里焚化廠還在歲修，據他了解11月2日後歲修完成可投入使用，目前是焚化廠輪流歲修季節，市府會依歲修狀況調度；原本使用的12處掩埋場剩下3處，分別是沙鹿、后里、文山，也轉為備用坑，其他9處已覆土消毒，之後廚餘去化優先以堆肥、生質能發電和焚化發電為主，掩埋備而不用，即使使用也會依照中央指引。