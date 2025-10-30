快訊

禁運禁宰補助出爐！飼料差額每頭補300元、攤商暫停營業補3萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
受到非洲豬瘟影響，北市多數生鮮豬肉攤商自行停業。記者林俊良攝影／聯合報系資料照片
台中出現國內首宗非洲豬瘟案例，全台自10月23日至11月6日禁運禁宰，行政院會今天拍板產業補助措施，不僅廚餘養豬廠給予飼料差額和廚餘清運油資補助，養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及傳統肉攤也有補助，豬隻生產鏈從業人員也在補助範圍，同時推出金融支持方案協助業者。

針對非洲豬瘟全國禁運禁宰期間的「飼料差額」及「廚餘清運油資補助」，農業部說明，補助對象為取得再利用檢核養豬場，共434場。飼料差額補助為每頭300元；油資補助以飼養規模為基準，給予每場8000元至1.8萬元，登記200隻到500隻的豬場，每場8000元，登記2000以上為1.8萬元。

養豬農民額外衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭豬給予810元補助；肉品市場的租金收入損失，最高每場給予20萬元補助；毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人給予1.5萬元補助；屠宰場的人事及勞務費用損失，每頭豬280元；傳統肉攤的暫停營業的收入損失，每攤將給予3萬元。

另針對一級生產鏈從業人員、業者的輔導補助，異地批次母豬場因管制移動導致密飼死亡的損失，每頭豬給予2500元補助；主動進行疫情通報者，也會給予每案5000元的疫情獎勵。

農業部同時規劃金融支持方案，依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響的農民組織及農企業，能申請輔導補助。

針對新貸戶，補助自撥貸日起6個月之利息，並以1%為上限；舊貸戶，可申請展延6個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限；補助額度方面，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計600萬元，4. 利息補貼期間免收保證手續費。

行政院會今天拍板產業補助措施。圖／行政院提供
防止非洲豬瘟，全台禁屠、禁廚餘10天， 養豬場全面消毒。圖／台中市政府提供
行政院會今天拍板產業補助措施。圖／行政院提供
