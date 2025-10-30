政院公布養豬產業補助 祭出金援、貸款、油資補貼穩定市場

為嚴防非洲豬瘟疫情擴散，農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日，農業部30日於行政院會上報告「非洲豬瘟防疫精進措施及產業輔導補助方案」，針對養豬業者、屠宰場及第一線從業人員提供即時金援與成本補貼，全力穩定國內豬肉市場秩序。

農業部指出，截至10月28日，全國5,441場豬隻畜牧場的第二輪健康訪視已完成3,744場，完成率約68%。同時，全國屠宰場與肉品市場也已完成第一回合同步清潔消毒，目前並無病毒外擴跡象。

因應全國毛豬禁運及禁宰措施，農業部啟動多項補助，養豬農民：針對延遲上市豬隻補貼飼料費用，每頭可獲810元；毛豬承銷人：停業期間可申請每人1.5萬元補助；肉品市場：補貼租金收入損失，最高20萬元／場；屠宰場：停宰期間補貼人事與勞務損失，每頭280元；傳統肉攤：暫停營業補貼3萬元／攤。

另針對異地批次母豬場因移動管制造成保育豬密飼死亡，每頭補貼2,500元；主動通報疫情者，每案可獲5,000元獎勵金。

為加強源頭管理，鼓勵廚餘養豬場於禁用期間改用飼料，農業部將對434場取得「再利用檢核」資格的業者提供，飼料差額補貼：每頭豬補貼300元；清運油資補貼：協助廚餘清運至指定場所，補助金額依規模介於8,000至1.8萬元／場。

為減輕疫情期間業者資金壓力，農業部同步啟動金融支持措施，包括貸款額度：依法登記的養豬場及屠宰場業者，新舊貸合計最高可貸600萬元；利息補貼：新貸與展延貸款皆享6個月利息補貼，上限1%，並免收保證手續費。

農業部強調，本次中央與地方政府將密切協調，以「精準疫調、嚴格管控、徹底清消」為原則，透過產業補助及金融支持穩定供應鏈，確保市場秩序穩定，並以最短時間達成疫情清零目標。