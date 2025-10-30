快訊

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

政院公布養豬產業補助 祭出金援、貸款、油資補貼穩定市場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
我國爆發首起非洲豬瘟案例，養豬產業及民生消費衝擊甚鉅。圖／本報資料照片
我國爆發首起非洲豬瘟案例，養豬產業及民生消費衝擊甚鉅。圖／本報資料照片

為嚴防非洲豬瘟疫情擴散，農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日，農業部30日於行政院會上報告「非洲豬瘟防疫精進措施及產業輔導補助方案」，針對養豬業者、屠宰場及第一線從業人員提供即時金援與成本補貼，全力穩定國內豬肉市場秩序。

農業部指出，截至10月28日，全國5,441場豬隻畜牧場的第二輪健康訪視已完成3,744場，完成率約68%。同時，全國屠宰場與肉品市場也已完成第一回合同步清潔消毒，目前並無病毒外擴跡象。

因應全國毛豬禁運及禁宰措施，農業部啟動多項補助，養豬農民：針對延遲上市豬隻補貼飼料費用，每頭可獲810元；毛豬承銷人：停業期間可申請每人1.5萬元補助；肉品市場：補貼租金收入損失，最高20萬元／場；屠宰場：停宰期間補貼人事與勞務損失，每頭280元；傳統肉攤：暫停營業補貼3萬元／攤。

另針對異地批次母豬場因移動管制造成保育豬密飼死亡，每頭補貼2,500元；主動通報疫情者，每案可獲5,000元獎勵金。

為加強源頭管理，鼓勵廚餘養豬場於禁用期間改用飼料，農業部將對434場取得「再利用檢核」資格的業者提供，飼料差額補貼：每頭豬補貼300元；清運油資補貼：協助廚餘清運至指定場所，補助金額依規模介於8,000至1.8萬元／場。

為減輕疫情期間業者資金壓力，農業部同步啟動金融支持措施，包括貸款額度：依法登記的養豬場及屠宰場業者，新舊貸合計最高可貸600萬元；利息補貼：新貸與展延貸款皆享6個月利息補貼，上限1%，並免收保證手續費。

農業部強調，本次中央與地方政府將密切協調，以「精準疫調、嚴格管控、徹底清消」為原則，透過產業補助及金融支持穩定供應鏈，確保市場秩序穩定，並以最短時間達成疫情清零目標。

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

直播／說明非洲豬瘟防疫進展 陳駿季下午3時30分主持記者會

防堵非洲豬瘟 竹市轄內養豬場稽查完成率達100%

全國毛豬宰運解禁後宜蘭決定「再延一周」自主防疫 只供應宜蘭豬

相關新聞

禁運禁宰補助出爐！飼料差額每頭補300元、攤商暫停營業補3萬

台中出現國內首宗非洲豬瘟案例，全台自10月23日至11月6日禁運禁宰，行政院會今天拍板產業補助措施，不僅廚餘養豬廠給予飼...

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂跨境包裹恐是防疫破口。衛福部長石崇良今受訪說，目前國內稽查3萬5千家次販售肉品，均未發現來自非洲豬瘟疫區的肉品，機場入境旅客則不再區分紅、綠線（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律查核，強化邊境管理。

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪...

台中市廚餘去哪？議員質疑量能不足 市府：73%送焚化廠

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，農業部禁止全國廚餘餵豬，廚餘去化成為大問題，台中市第一階段以掩埋為主，28日開放文山、烏日焚...

政院公布養豬產業補助 祭出金援、貸款、油資補貼穩定市場

為嚴防非洲豬瘟疫情擴散，農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日...

毛豬禁宰老店撐不住！宜蘭三民大飯店宣布休5天 「阿娘給的肉羹」限量

全國毛豬禁宰禁運延長15天，衝擊餐飲業，業者大喊「撐不住了」。宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。