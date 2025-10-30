快訊

快訊！川習會結束 時間僅1小時40分

川習會前來一發…川普宣告重啟核試驗意在施壓中俄嗎？

怕川普被習近平耍了 博明：憂美國開放出口高階晶片

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪，載運5櫃總重133噸豬肉等肉品，要運到高雄港卸貨。檢方指揮偵辦，依違反動物傳染病防制條例等罪嫌查辦。

保三總隊第二大隊接獲情資，得悉有艘輪船要走私違禁物品來台，警方報請高雄地檢署指揮查辦，10月24日清晨6時許，與海巡署高雄海巡隊，在高雄港西南方約10餘海里海域，登船檢查坦尚尼亞籍雜貨輪，竟發現船上載運大批來路不明的肉品及私菸。

警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭，另有總計107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元。

偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台丟包走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品來源也不明，將船上7人依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。

警方表示，這次成功登檢，有效防堵境外動物疫病及私菸傳入國內，確保國人食用安全及農業生產環境，將持續加強海空邊境的聯合查緝，對任何試圖以走私方式破壞國家防疫網、危害國民健康及社會安全的行為，採取零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝
警方和海巡查獲坦尚尼亞籍雜貨輪走私肉品和私菸。記者林保光／翻攝

非洲豬瘟 廚餘

延伸閱讀

新竹人吃原燒「現享85折」！全台最大「肉次方」插旗高雄夢時代

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 初選3對手回應了

影／非洲豬瘟防疫加嚴 石崇良：入境一律過X光

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

相關新聞

禁運禁宰補助出爐！飼料差額每頭補300元、攤商暫停營業補3萬

台中出現國內首宗非洲豬瘟案例，全台自10月23日至11月6日禁運禁宰，行政院會今天拍板產業補助措施，不僅廚餘養豬廠給予飼...

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂跨境包裹恐是防疫破口。衛福部長石崇良今受訪說，目前國內稽查3萬5千家次販售肉品，均未發現來自非洲豬瘟疫區的肉品，機場入境旅客則不再區分紅、綠線（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律查核，強化邊境管理。

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪...

台中市廚餘去哪？議員質疑量能不足 市府：73%送焚化廠

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，農業部禁止全國廚餘餵豬，廚餘去化成為大問題，台中市第一階段以掩埋為主，28日開放文山、烏日焚...

政院公布養豬產業補助 祭出金援、貸款、油資補貼穩定市場

為嚴防非洲豬瘟疫情擴散，農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日...

毛豬禁宰老店撐不住！宜蘭三民大飯店宣布休5天 「阿娘給的肉羹」限量

全國毛豬禁宰禁運延長15天，衝擊餐飲業，業者大喊「撐不住了」。宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。