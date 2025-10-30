坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪，載運5櫃總重133噸豬肉等肉品，要運到高雄港卸貨。檢方指揮偵辦，依違反動物傳染病防制條例等罪嫌查辦。

保三總隊第二大隊接獲情資，得悉有艘輪船要走私違禁物品來台，警方報請高雄地檢署指揮查辦，10月24日清晨6時許，與海巡署高雄海巡隊，在高雄港西南方約10餘海里海域，登船檢查坦尚尼亞籍雜貨輪，竟發現船上載運大批來路不明的肉品及私菸。

警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭，另有總計107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元。

偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台丟包走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品來源也不明，將船上7人依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。

警方表示，這次成功登檢，有效防堵境外動物疫病及私菸傳入國內，確保國人食用安全及農業生產環境，將持續加強海空邊境的聯合查緝，對任何試圖以走私方式破壞國家防疫網、危害國民健康及社會安全的行為，採取零容忍態度，確保邊境安全滴水不漏。