毛豬禁宰老店撐不住！宜蘭三民大飯店宣布休5天 「阿娘給的肉羹」限量

全國毛豬禁宰禁運延長15天，衝擊餐飲業，業者大喊「撐不住了」。宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期日」，接下來休5天；另外也是排隊知名老店「阿娘給的蒜味肉羹」，規定外帶組合包限量供應，避免斷貨。

礁溪鄉省道旁「三民大飯店」是在地非常有名的大鍋滷味老店，營業三十餘年古早味飄香，經常一開店就有客人等在門口，平假日都客人滿座；大鍋滷味主打招牌豬腳、大腸小腸、招牌豬尾巴、舌頭、控肉、豬皮及豆乾等，以溫體豬肉產品為主。

這波非洲豬瘟全台禁宰毛豬，造成很大衝擊，業者剛開始減量，最近終於撐不住。業者坦承，合作的廠商雖然都是宜蘭供應商，但這是全台灣的大事情，經常被客人問起「有沒有受影響？」業者的答案是，「沒有受影響！！才怪」。

業者強調，貨源短缺的情況下，已經每天少滷很多了，還是只能撐到周日，決定11月3日（周一）至11月7日（周五）店休，「反正沒肉可以賣了」，乾脆整理一下使用了快5年的店面，5天後政府也開放了，有肉可以賣。