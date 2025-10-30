快訊

影／非洲豬瘟衝擊！彰化阿泉爌肉飯改賣雞腿飯 顧客：滷汁靈魂仍在

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議員楊子賢今天到阿泉爌肉飯嘗鮮，品嘗新推出的滷雞腿飯。記者林敬家／攝影
彰化縣議員楊子賢今天到阿泉爌肉飯嘗鮮，品嘗新推出的滷雞腿飯。記者林敬家／攝影

非洲豬瘟疫情衝擊，彰化許多使用溫體豬的小吃業者因無肉可用最近紛紛休息，彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯，今天第一天推出300隻限量雞腿，受到好評，業者指出，可能受到豬肉短缺影響，這幾天雞腿成本比以往爌肉還高，若滷雞腿市場反應好，未來也會常態性限量供應。

阿泉爌肉飯今天還有少量爌肉存貨，阿泉爌肉飯老闆謝泊宏說，上周三非洲豬瘟疑似爆發時就開始盤算豬肉供應恐怕會受到影響，因平時店裡也會滷豬腳、雞腿自己吃，口味上大致有構想，他周末很快就找雞腿供應的廠商，決定開賣雞腿飯和雞腿便當，雞腿飯一碗65元。

業者認為雞腿肉要溫火控，比豬肉更要費心，店家以秘製滷汁慢滷，微甜口感希望讓消費者吃完滿足又不膩，彰化縣議員楊子賢今天早上也來嘗鮮，他指出，爌肉飯是彰化人早餐日常，疫情帶來挑戰，但從這些店家身上，看到的是不怨天、不喊苦的態度，現在爌肉飯行家改賣雞腿飯，他吃了帶醬汁的白飯，阿泉滷汁的靈魂滋味仍在，雞腿肉入味不乾柴。

謝泊宏表示，過去難以想像會跨足賣雞肉產品，但隨著產業環境改變，需要彈性變通，希望疫情早日落幕，產業穩定，未來仍會以在行的豬肉食材為主，再推出豬腳等其他品項。

受非洲豬瘟疫情衝擊，彰化許多使用溫體豬的小吃業者因無肉可用最近紛紛休息，知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯。記者林敬家／攝影
受非洲豬瘟疫情衝擊，彰化許多使用溫體豬的小吃業者因無肉可用最近紛紛休息，知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯。記者林敬家／攝影
彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯，今天第一天推出300隻限量雞腿，受到好評。記者林敬家／攝影
彰化知名爌肉飯業者阿泉爌肉飯宣布開賣雞腿飯，今天第一天推出300隻限量雞腿，受到好評。記者林敬家／攝影

相關新聞

禁運禁宰補助出爐！飼料差額每頭補300元、攤商暫停營業補3萬

台中出現國內首宗非洲豬瘟案例，全台自10月23日至11月6日禁運禁宰，行政院會今天拍板產業補助措施，不僅廚餘養豬廠給予飼...

防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核

台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂跨境包裹恐是防疫破口。衛福部長石崇良今受訪說，目前國內稽查3萬5千家次販售肉品，均未發現來自非洲豬瘟疫區的肉品，機場入境旅客則不再區分紅、綠線（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律查核，強化邊境管理。

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸...4櫃已發臭

保安警察第三總隊與海巡署艦隊分署第五海巡隊與等單位查緝輪船疑走私毒品，10月24日在海上登檢，竟發現一艘坦尚尼亞籍雜貨輪...

台中市廚餘去哪？議員質疑量能不足 市府：73%送焚化廠

台中市爆發全國首例非洲豬瘟，農業部禁止全國廚餘餵豬，廚餘去化成為大問題，台中市第一階段以掩埋為主，28日開放文山、烏日焚...

政院公布養豬產業補助 祭出金援、貸款、油資補貼穩定市場

為嚴防非洲豬瘟疫情擴散，農業部依據專家建議及考量非洲豬瘟病毒潛伏期長達15天，於10月26日公告禁運禁宰延長至11月6日...

毛豬禁宰老店撐不住！宜蘭三民大飯店宣布休5天 「阿娘給的肉羹」限量

全國毛豬禁宰禁運延長15天，衝擊餐飲業，業者大喊「撐不住了」。宜蘭以大鍋滷味聞名的三民大飯店，官網貼出公告「只能撐到星期...

