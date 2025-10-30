聽新聞
防堵非洲豬瘟 機場入境「取消免檢疫通道」石崇良：一律查核
台中梧棲一家養豬場爆發非洲豬瘟，外界憂跨境包裹恐是防疫破口。衛福部長石崇良今受訪說，目前國內稽查3萬5千家次販售肉品，均未發現來自非洲豬瘟疫區的肉品，機場入境旅客則不再區分紅、綠線（疫區、非疫區）通關檢查通道，一律查核，強化邊境管理。
立院衛環委員會今進行「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」專題報告。
石崇良表示，食藥署一直有在進行攤商、超市、市場等肉品稽查，截至今年10月為止，已稽查超過3萬5千家次，目前都沒有發現來自非洲豬瘟疫區的肉品。
他進一步說，已稽查的3萬5千家次，包含販售東南亞商品的店家，這次台中發生非洲豬瘟疫情，本周開始也要求各地衛生局增加查核家次。
針對邊境包裹防堵，石崇良說，過去從邊境攜帶、輸入的物品都會透過X光掃描或直接開箱的方式查核，目前主要由關務署執行，Ｘ光掃描將擴大執行，機場旅客入境檢查不再區分來自非洲豬瘟疫區的紅線、非疫區綠線的通關檢查通道，改為一律等同查核，強化邊境管理。
